鸡排哥︱景德镇「网红」旺角被野生捕获 网友：「应给香港服务业做培训」

「在香港旺角居然偶遇鸡排哥！」江西景德镇一名炸鸡排的摊主凭借栋笃笑风格，吸引大批顾客爆红，被网民称为「鸡排哥」。有网民在社交媒体「小红书」发布照片，称「鸡排哥」杀到香港，并且应邀合影。

风趣金句爆红网络

因真诚服务与暖心态度爆红全网的「鸡排哥」李俊永，在尖沙嘴星光大道等地留影，还光顾街头小吃店，并有摄影师拍摄。有网民留言：「鸡排哥真的应该来给香港服务业做个培训，这样香港会更好！」

据悉，「鸡排哥」于12月26日现身深圳车公庙。活动现场人气高涨，不少市民特意前来打卡，队伍从摊位延伸至街边，热闹非凡。

面对热情的深圳市民，「鸡排哥」依旧保持着标志性的亲和风格，现场再现金句：「你们需要的是美味，我需要的是被包围。」

「鸡排哥」在景德镇第五中学附近摆摊多年，由于其稳定的出摊时间和亲民风格，加上各种风趣的金句，吸引不少学生或各地顾客每天按时光顾。



网民还打趣称，「6元的鸡排，60元的情绪价值，600元的服务体验。」至于他的短片被各行各业打工人二创，将「鸡排哥」的形象嵌入自己的工作场合中，被称为「打工人最强嘴替」。

「鸡排哥」爆红后，获得了不少网友的关注，短短几日其粉丝数目已达到70万，更被授予「景德镇文旅推介官」的称号。国庆期间，很多人专程赶去光顾「鸡排哥」的小摊，现场生意火热，队伍足有百米长。