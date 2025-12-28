Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

成都汉炸丰田车行致5死伤 警方：与该店有纠纷

即时中国
更新时间：19:20 2025-12-28 HKT
发布时间：19:20 2025-12-28 HKT

四川省成都市一丰田汽车销售服务店今天（28日）下午发生爆炸事件。现场影片显示，爆炸导致店内玻璃大面积震碎，多辆汽车受损。警方后来证实案件，称男子段某因与该店存在纠纷，在店门外引燃易燃物品，其本人当场死亡，另有4人受伤。

成都市公安局高新区分局发布警情通报：12月28日下午，我区南三环路四段一汽车销售服务店铺外发生一宗燃爆事件，造成人员伤亡。

公安机关接报后迅速联动应急管理、消防救援、卫健等部门到场处置，全力开展伤患搜救、险情排除、现场勘查及秩序维护等工作。

经初步调查，段某（男，54岁，本市人）因与该店存在纠纷，当日13时许在店门外引燃易燃物品，造成其本人当场死亡，并致现场4人受伤。所有伤者已及时送医救治，均无生命危险。目前，相关工作正在进一步开展中。

