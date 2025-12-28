深圳地铁4条延长线今开通 5号线西延助罗湖直达东门等三大商圈

深圳地铁版图再扩大，北上的港人到深圳游玩更方便。今早，深圳地铁13号线一期北段、5号线西延段、8号线三期、11号线二期二段等4条延长线已开通。自此，深圳轨道交通运营里程增至634.5公里，车站达441座，实现各区全覆盖﹔轨道交通线网密度攀升至0.32公里/平方公里，居全国内地城市首位。



4条新线（段）与多条既有线路连通，进一步补充深圳中心城区东西向轨道交通廊道。其中，8号线三期结束大鹏新区无地铁的情况，5号线西延段缓解罗湖核心区客流压力，11号线二期红岭南段构筑东西向「效率走廊」，13号线一期北段激活西部纵向发展通道。



四条延长线详细资料包括：

13号线一期北段（高新北站-上屋站）

13号线第一期北段起自高新北站，终至上屋站，包含9站9区间（西丽高铁站暂未开通），开通后可大幅提升沿线居民的出行通勤效率。13号线一期贯通后，与地铁1、2、5、6、9、11号线等路线转乘，不单提升市民出行效率，亦方便深港两地人员往来。



●开通情况：起自高新北站，终至上屋站。

●站点设置：共设高新北站、西丽高铁站（越站运营）、石鼓站、留仙洞站、百旺站、应人石站、罗租站、石岩站及上屋站9座车站。

●换乘站：上屋站和留仙洞站为换乘站，分别可换乘地铁6号线和5号线。

13号线第一线示意图

8号线三期（小梅沙站-溪涌站）

不少港人喜爱于莲塘口岸，乘搭2号及8号线，直达大小梅沙。8号线三期起自小梅沙站，向东延伸至溪涌站，包含1站1区间。开通后与2和8号线贯通运营，成为贯穿深圳市东西的轨道交通干线走廊，串联城市与山海的黄金纽带，有效服务于盐田、大鹏新区的主要通勤客流，同时兼顾东部沿海地区的旅游客流。



●开通情况：起于盐田区8号线二期小梅沙站，止于大鹏新区溪涌站。

●站点设置：设1个站点，溪涌站。

8号线三期线示意图

地铁11号线二期（华强南站-红岭南站）

11号线二期还‌‌补齐罗湖中心区快线覆盖的不足，透过岗厦北换乘14号线，实现深圳东西向主轴（宝安至罗湖）‌30分钟直达‌。



●开通情况：起自福田区岗厦北站（不含），终至红岭南站。

●站点设置：共设3座车站，分别为福星站、华强南站、红岭南站。

●换乘站：红岭南站与9号线换乘，华强南站与7号线换乘，岗厦北站与2号线、10号线、14号线（在建）换乘。

11号线二期线路示意图

地铁5号线西延（黄贝岭站-大剧院站）

5号线西延段虽然只有2.88公里，却串联了东门、湖贝、大剧院三大热门商圈，直达罗湖中心区。可以大幅缓解黄贝岭站换乘压力，让市民出行和购物更方便。

●开通情况：起自目前5号线终点站黄贝岭站，终至大剧院站。

●车站设置：共设3座车站，分别为湖贝站、东门站、大剧院站。

●换乘站：大剧院站可与地铁1号线、2号线换乘。

5号线西延线路示意图