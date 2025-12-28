Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恐怖意外︱西安屋苑电梯无运作门照开 男子踏空15楼直堕身亡

即时中国
更新时间：13:26 2025-12-28 HKT
发布时间：13:26 2025-12-28 HKT

陕西西安一屋苑昨日（27日）发生骇人夺命意外，一名身处15楼的男子踏进电梯时，电梯竟原来未有运作，踏空的男子从高层堕下身亡。事发后，区属相关部门已成立调查组开展调查工作。

内地极目新闻报道，事发地为西安市紫郡长安小区。据业主群组聊天记录，27日下午，有业主在群内称，事发时该男子欲乘坐电梯，电梯门打开后，轿厢未正常上行，导致男子踩空从15楼堕入电梯井。社区及街道办人员表示，已有多个部门人员前去现场处理，后续其他楼栋会安排电梯检修。

遗体由当局人员运走。极目新闻
大批住户围观。极目新闻
两日前电梯曾急速上升

一名住户表示，27日早上11时许，有救护车、消防车赶到小区，后来看到有遗体被车运走。该住户指出，小区电梯不是第一次出事了，之前也反映过多次但未解决。前两天小区还有一个小孩因为电梯急速上升被困。

今日（28日），长延堡街道办事处通报事件，指昨日10时50分许，紫郡长安小区一电梯井发生一人死亡事件。

目前，区属相关部门已成立调查组开展调查工作，责成物业即刻暂停事发楼宇电梯运行，并对相关小区电梯开展全覆盖安全隐患排查，后续善后和调查工作正在进行中。
 

