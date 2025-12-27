大学生堕矿浆惨死︱调查报告出炉揭内幕 建议对42人追责问责

6名中国东北大学学生今年7月23日参观黄金集团内蒙古矿厂期间，不慎堕入矿浆身亡。当局公布事故调查报告，建议对42人追责问责，包括对一名地方应急管理局原局长给予双开（开除中共党籍和公职）处分。

报告称，按照实习计划，东北大学资源与土木工程学院55名师生进入中金内蒙古矿业选矿厂三系列浮选车间（厂房）现场学习。当日10时24分，人员站立的1浮选机浮选槽上方格栅踏板脱落，1名老师和6名学生共7人堕入浮选槽内。

相关新闻：恐怖事故｜6名大学生掉进矿浆惨死 涉事内蒙矿厂停产3人受查

事故直接原因包括：（1）事故区域安装的格栅踏板小于设计尺寸；（2）加装的支撑槽钢焊接方式不符合承重钢结构焊接要求；（3）焊缝长期处于潮湿环境中锈蚀严重；（4）人员偏离安全路线聚集在作业平台。人群荷载超过槽钢与主梁连接处的焊缝承载力，致使槽钢和格栅踏板突然脱落，受害人堕入浮选槽被矿浆淹溺窒息而亡，排除中毒、灼烧和机械伤害等因素。



报告指出，事故发生单位现场安全管理粗放混乱、安全生产管理制度存在漏洞、隐患排查治理流于形式、选矿厂建设期间管理不规范；实习带队教师风险意识不强、实习安全预案缺乏针对性；事故相关单位存在违规承揽工程、违法分包工程、督导检查和监管不力、对安全生产工作重视程度不够等问题；相关监管部门存在未有效督促企业落实安全生产主体责任、统筹安全和发展不够、监督管理失察、发挥非煤矿山行业主管部门作用不力等问题。

相关新闻：6名大学生掉进矿浆惨死案｜老师堕下半空被救 好友追忆溺亡学生：他活泼孝顺

报告建议对42人追责问责。其中，对事故中涉嫌犯罪的中金内蒙古矿业4人移送司法机关追究刑事责任，目前公安机关已对其采取刑事强制措施；对新巴尔虎右旗应急管理局原局长给予开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题移送司法机关审查起诉。