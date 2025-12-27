全球最长高速隧道通车 20分钟穿天山贯连南北新疆公路

全长22.13公里、世界最长高速公路隧道「天山胜利隧道」及其所在的新疆乌鲁木齐至尉犁高速公路（简称「乌尉高速」），昨日全线通车。这条穿越天山中部、直连南北疆的高速路，将原来数小时的盘山路程缩短至约20分钟，自此由新疆省会乌鲁木齐至南疆重镇库尔勒的通行时间将从7小时缩至约3小时。交通便捷化将令南北疆商贸物流网络更加紧密，有企业预计通车后公司年产值将大升50%，新疆旅游业也迎来新机遇。

历时5年多建成的乌尉高速北起乌鲁木齐市，南至巴州尉犁县，全长324.7公里，总投资467亿人民币。「筑路天山，处处是极限挑战」，中交建新疆乌尉公路包项目总经理部总经理周政称，乌尉高速沿线地形地貌复杂至极，一段仅11公里的路就串联14座桥梁、5条隧道，堪称「在路上架路」。

7小时车程暴减逾半

公路「咽喉工程」天山胜利隧道的施工难度更是世界级。作为世界迄今最长的高速公路隧道，该隧道全长22.13公里，采用分离式双向四车道设计，设计时速100公里，施工区域平均海拔超3000米，年平均气温约零下5.4度，冬天最低气温低至零下40度。除高寒缺氧外，该隧道还穿越了16个地质断裂带，修建全程伴随着岩爆、涌水、变形、坍塌等潜在风险。

作为串联南北疆的大动脉，乌尉高速通车后，乌鲁木齐、库尔勒、尉犁县等地人流物流往来时间成本将大大降低，乌鲁木齐至重镇库尔勒的通行时间将从7小时缩短至3小时多。巴州交通运输局副局长黄涛说：「这是一条全天候、高效率、大运力的运输保障通道，能有效提升国家能源资源、农产品供应链的韧性和安全水平。」

高速通车后，南北疆商贸物流网络也更加紧密。库尔勒市某香梨企业负责人表示，乌尉高速开通前香梨在路上要运7小时，冬天易生冻害，如今仅3.5小时就可把香梨卖到乌鲁木齐，产业迎来新发展机遇。

旅游业料迎来新机遇

巴州万锦水产有限责任公司负责人也称，以前鲜活鱼运到乌鲁木齐最少要10小时，路途颠簸加上时间过长直接影响鲜鱼存活率和品质，如今企业物流成本下降的同时，产品品质也获大幅提高，「目前公司年产值大概300万元，通车后预计能达到450万元左右」。

新疆旅游业也迎来新机遇。乌尉高速串连多样地貌，游客沿途可领略天山冰川、草原牧场、森林峡谷、戈壁湿地等风光美景，常年往返南北疆的客运司机韩军说：「南北疆『一日游』可能成为常态，旅客会越来越多。」

