走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡

良好邻里关系在乎互相谅解和沟通。有时未顾及他人感受，随时产生矛盾。近日，有内地男网民反映，有邻居将鞋子杂物放在门外，即使多番劝解，问题亦未见改善。最终网民竟将爷爷的遗照放在门外。

内地「中安在线」报道，当业主曾与物业管理多次反映问题，惟问题仍无法改善。他后来在自己门口挂上爷爷遗照，更从网上买来烛枱。当挂上爷爷遗照后，邻居看到后立马撤鞋架，将通道还原。不过邻居反指，门口放鞋架正常，没贴近对方住所家。而投诉人却坚持自己逼不得己才会这样做。

无论谁是谁非，事件已引起网民热议，双方各有支持者。有人批评投诉人的处理方式，亦有人认为邻居放鞋有错在先。



网民意见：

义乌外地人：比起《民法典》，有些人更怕祖宗瞪眼

MsApril：这么多年我一直想知道，到底把鞋架放在门口是哪里最先开始的啊

偷菜菜啦_Au：魔法打败魔法

情绪宝藏收纳处：取消公摊面积就好了

青提葡萄碎碎冰：天才 我学到了

Tom-ong：隔壁再挂个钟馗或者英叔？

IT笨熊猫：有些邻居的确是不能正常沟通。