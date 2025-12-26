钟南山妻︱名宿李少芬入选中国篮球名人堂 与丈夫首届全运会谱恋曲

相信不少认识中国工程院院士、「共和国勋章」得主钟南山，他无论在国内出现沙士及新冠疫情上所作出的贡献。但原来钟南山的妻子李少芬大有来头，她是中国篮球名宿。近日，她更登上2025年中国篮球名人堂入堂名单。

中国篮球协会官方周四（25日）公布2025年中国篮球名人堂入堂名单。其中，前男篮国手张锡山、孙军，前女篮国手周懿娴、李少芬，知名教练王非等人榜上有名。而1996年奥运会中国男篮队同样榜上有名。



据悉，李少芬1936年生于广东广州，是新中国第一批女篮国手、第一批国家级运动健将。在上世纪五、六十年代，她与队友杨洁、周懿娴在1963年获得世界新兴力量运动会冠军。



钟南山在首届全运会李少芬所在的中国女篮训练基地相识相恋，并于1963年结婚。



从国家队退休后，李少芬担任广东体工大队副大队长，同时促成省立篮球队和广东宏远队的合作。退休后，她受聘于广州呼吸疾病研究所复健中心，投身体育科研事业，同时将体育运动事业与丈夫钟南山的医学领域结合起来。