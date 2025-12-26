Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新能源浪潮冲击 多地豪华车4S店倒闭

即时中国
更新时间：08:44 2025-12-26 HKT
发布时间：08:44 2025-12-26 HKT

新能源浪潮冲击下，内地传统豪华车行业正遭遇前所未有的生存挑战。去年底以来，鄂尔多斯、义乌、唐山、郑州等多地保时捷线下门店纷纷关闭。宝马、平治、奥迪等豪华车品牌亦未能幸免，全国多地4S店接连出现闭店情况，大批车主权益受损。

逾半经销商亏本卖车

今年9月，北京运通兴驰平治4S店突关闭。此前几个月，平治在国内加速收缩授权门店，除北京运通兴驰外，涉及门店还包括北京鹏龙瑞星、德州广汇之星、浙江宝利德等。去年11月，天津最大奥迪4S店永濠奥达闭店。去年10月，宝马全球首间5S授权经销商北京星德宝也关店。

河南最大保时捷授权4S旗舰店郑州中原保时捷中心近日「跑路」。抖音@扶苏
内地汽车行业「内卷式」竞争近年越演越烈。今年首季汽车行业利润率下滑至3.9%，低于制造业平均水平。

一些车企推出「一口价」销售模式，甚至出现奥迪Q7直降14万、玛莎拉蒂格雷嘉纯电版从89.88万元骤降至35.88万的极端情况。截至9月，超过260款车型官方降价，平均降幅达11.2%。

中国汽车流通协会数据显示，今年上半年，汽车经销商亏损比例攀升至52.6%。这意味着，超过半数经销商在亏本卖车。12月12日，国家市场监督管理总局发布《汽车行业价格行为合规指南(征求意见稿)》，剑指车企「内卷式」竞争。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

