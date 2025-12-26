保时捷4S店︱河南最大旗舰店「跑路」 数百苦主「中招」涉案超百万元

新能源浪潮冲击，近年内地豪华车4S店「跑路」频频发生。河南最大保时捷授权4S旗舰店——郑州中原保时捷中心展厅「一夜之间被搬空」，数百名消费者有的已支付定金无法提车，部分客户保养套餐亦未能兑现，涉案金额超过百万元（人民币，下同）。有员工亦称被拖欠数月工 `资。当地商务局昨回应，上游集团内部问题导致停业；当地警方表示，或因资金链断裂。保时捷中国昨日公开道歉，称正与警方和相关部门核查事实。

▍中国组 ▍

4S店即一条龙式的特许汽车经销店，包括销售、售后服务。「谁敢想到，这么大一个保时捷展厅所有的车一夜之间说没就没了！」内地社媒前日传出郑州中原保时捷中心关闭。「蓝鲸新闻」引述一名消费者表示，他此前已支付3万元定金预订一辆保时捷卡宴，如今无法提车，销售顾问也联系不上。

员工称被拖欠数月粮

类似遭遇的苦主不在少数。在一个成员超过300人的微信维权群，逾200人登记了相关情况，涉案金额超过百万元。其中除了有部分消费者支付定金后无法提车，还有客户购买的各类售后套餐未能兑现，包括维修基金、代金券及定期保养等服务，涉及金额从几千元到上万元不等。

「昨天（22日）我们还在火热交车，7、8位客户顺利提车，一切经营都正常有序，可今早到岗后，却发现公司人去楼空，所有车辆、物品均已不见踪影。」维权群流传销售顾问小孟发布的「致客户书」描述，23日员工到岗时，展厅车辆已被清空，公司高层失联，员工事前对此毫不知情。还有员工自称被拖欠数月工资。



官方工作组介入处理

对此，保时捷中国昨日公开致歉，称将积极推动事件妥善处理，正与警方和相关部门在现场核查事实。当地商务局工作人员回应，门店停业是由上游集团内部出现状况引发，官方工作组已介入处理。当地派出所亦称，初步判断闭店原因可能为资金链断裂。

公开资料显示，郑州中原保时捷中心占地面积12000平米，是河南规模最大的保时捷授权4S旗舰店。中心运营主体是郑州东保润汽车销售有限公司，隶属于中国汽车流通行业百强企业河南东安控股集团，集团代理保时捷、宝马、奥迪、大众、本田、丰田等13个汽车品牌。

该公司成立于2015年，本月公司曾发生高管变动，原执行董事兼总经理堵传涛退出，尹少亮接任董事及经理职务。