惨烈车祸︱江西幼稚园校长送学生回家 SUV堕3米深池塘致8死
更新时间：10:03 2025-12-24 HKT
江西发生惨烈车祸，一辆截有多名幼稚园学生的SUV失控堕入池塘，据悉至少酿成8人死亡。
内地红星新闻报道，江西省彭泽县公安局今日（24日）凌晨通报，事发于昨日下午4时许，定山镇响水村一车辆。公安、消防、医疗等部门即时赶赴现场开展救援。经查，49岁罗姓妇人驾车行驶至事发路段时坠入路边池塘，造成包括罗某某等车内8人死亡。
据澎湃新闻报道，住在池塘边上的村民称，坠入池塘的车辆事发当日已被打捞上岸。平时由当地幼儿园园长罗某某驾驶。
大河报《看见》报道，一名村民今日表示，涉事幼儿园是一家私立幼儿园，他朋友4岁的孩子在此次事故中遇难。据其了解，是有附近村民看到水面冒泡，栏杆损毁报警。事故车是一辆7座的SUV，平时主要负责接送孩子。事发地是一处池塘且是下坡路段，其推测是雨天路滑，车辆转弯时失控。
另有池塘边村民透露，事发池塘水深超3米，岸边围栏早已所剩无几，仅用铁丝临时扎著木杆防护。事发后，池塘边散落著车辆碎片，还有一只儿童的鞋子，现场流出的视频显示，道路上曾躺著六名孩童，涉事轿车随后被吊车打捞上岸。
接到报警后，公安、消防、医疗等部门第一时间赶赴现场救援，但终究未能挽回生命。彭泽县人民医院值班人员证实，遇难儿童已被送往殡仪馆，有亲属因伤心过度需人照料。
