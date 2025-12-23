Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙外卖骑手通宵鸣笛示威 不满被限制进入社区送餐｜有片

更新时间：15:37 2025-12-23 HKT
发布时间：15:36 2025-12-23 HKT

湖南长沙昨爆发外卖员大规模示威事件，起因是外卖员抗议被限制骑电瓶车进入一处社区送餐，多个外卖平台骑手集结现场声援。抗议从22日一直持续至今晨，警方介入驱散并封锁资讯，但外卖员仍持续在现场鸣笛抗议，规模有持续扩大迹象。

马路中央绕圈如暴走族

据《李老师不是李老师》在X平台上发布的多则贴文，事件起源于12月22日，在长沙合能璞丽小区（大楼社区），有外卖骑手（外卖员）抗议，他们被要求只能推车或步行进入社区送餐，住户则可以骑著电瓶车进出。

据称，事件源于一社区保安与外卖员发生争执，保安禁外卖员进入社区，外卖员强行进入撞倒拦截的保安，现场有人指骂外卖员。外卖员称，他们也不想送餐到这个社区，但被平台强制派单无法取消。骑手质问，如果不让他们骑车进入，那么社区住户是不是就应该别再点外卖？

影片显示，当时抗议的包括多间外卖平台，他们聚集在社区门口，集体高喊「道歉」；大批外卖员对著社区管理处大叫「出来啊，快啊」、「躲什么」甚至有人高喊「Ｘ你妈」。

有路人发文表示，周边众多骑手闻讯后迅速向事发地集结，驰援抗议，演变成大规模示威，以鸣笛、亮灯、在马路中央绕圈等方式声援现场的外卖员。部分外卖员骑车紧追著警车，快速驶向现场驰援，沿途围观群众主动让出通道，并为骑手们欢呼。有外卖员被拍到象征性地「黄袍加身」，上头写著「见到朕为何不跪」抗议活动一路从22日白天持续到夜晚。

随著抗议活动越演越烈，警方加派人手出动应对。直到23日凌晨，现场仍聚集大批外卖员，至今天早上7时许仍未散去。据称，当局随后切断附近的路灯和建筑物的灯光，强行驱散聚集的外卖员和围观群众。

 

