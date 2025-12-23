快手被骇客入侵播色情片 疑报复「扩大处罚淫秽讯息传播」

内地即将在明年元旦扩大处罚网络张贴淫秽讯息，即使是「私聊」传给朋友也面临重罚。官方新政引发不满声浪之际，有骇客昨晚成功入侵短片平台快手，创立多个直播间播放色情影片，持续长达1个多小时，迫使快手一度关闭伺服器。

「淫秽讯息传播」新法惹争议

内地新修订的「治安管理处罚法」将在明年1月1日实施。其中第80条规定，利用资讯网路、电话以及其他通讯工具传播淫秽讯息，将面临10日以上、15日以下拘留，并处人民币5000元以下罚款，这相当于内地一般民众一个月薪水。

新法还扩大处罚范围，利用网络传播淫秽讯息的所有行为都要罚。内媒指出，这意味著，无论是在数百人的大群组传播，还是在一对一的私人聊天中发送，无论是公开分享还是私密传递，只要传播并被查证属实，公安机关均可依法启动行政处罚程序。

《南方日报》报道引述了一个案例。在广东省惠州市龙门县人民法院审理的一宗传播淫秽物品案中，路姓被告多次使用手机微信账号向自己的微信好友转发淫秽小视频共54个。法院经审理后认为，路姓被告利用互联网和移动通讯终端向他人传播淫秽电子信息，虽然不是以牟利为目的，但行为侵害了社会主义道德风尚和良俗，产生了社会危害性，已触犯刑律，构成传播淫秽物品罪。

报道，引发一面倒不满声浪。在微博相关新闻讨论区，网友质疑「人之常情的事情为什么要管」、「夫妻自拍互发也犯罪吗」、「食色性也，谁不看这玩意儿，谁又没性生活」、「淫秽的定义是什么？有标准吗」；批评「聊天涉及黄色段子也要被处理」、「男女和好友聊性跟吸毒一个级别」。《环球时报》前总编辑胡锡进也发微博称，「夫妻之间、情侣之间点对点发信息示爱、调情，不应被列入『传播淫秽信息』的范畴。那太过了。」「性有善恶之分，没有对性的兴趣，生育如何提高？」

快手昨（22日）晚10时突然出现多个直播间播放色情影片，部分直播间观看人数瞬间飙升到5万至28万人次，持续超过1小时。「快手怎么了」、「快手崩了」登上热搜冠军，引发网友热议。至11时30分起，快手启动紧急处置，对违规内容集中查删，直播频道一度显示「伺服器繁忙」并临时关闭，直到今晨2时才陆续恢复正常。

针对上述情况，快手方面回应称，22日晚10时左右，平台遭到黑灰产业攻击，目前已在紧急处理修复中，部分功能暂停。平台坚决抵制违规内容，相应情况已上报给相关部门，并向公安机关报警。

快手被骇播放大量色情影片，也跃为X平台等境外社媒平台热门讯息。

专家剖析

据《新京报》今天引述奇安信安全专家汪列军表示，此次攻击之所以能造成大规模破坏，核心原因在于黑灰产业已全面迈入「自动化攻击」 时代，而平台仍依赖传统人工防御模式。骇客借助自动化工具大量注册、操控僵尸号，实现违规内容的秒级发布与扩散，这种规模化攻击完全超出人工审核的应对极限。

他指出，传统人工审核存在天然滞后性，面对每秒数10条的违规内容洪流，往往陷入「封禁不及新增」的被动局面，即便增派人手也难以填补攻防效率差。



