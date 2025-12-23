Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

快手深夜出现大量色情直播 称遭黑灰产攻击已报警

即时中国
更新时间：09:22 2025-12-23 HKT
发布时间：09:21 2025-12-23 HKT

快手平台22日晚10时许，突出现大规模涉黄直播，持续半小时。裸露直播间人气高达数万，礼物刷不停。用户举报无回应，引发全网哗然，平台审核机制遭质疑。快手23日回应称，平台遭到黑灰产业攻击，当时已作出紧急处理修复，并上报给相关部门，且向公安机关报警。

点开直播全是黄色内容

12月22日晚，内地不少网友举报快手平台涉黄直播泛滥，大量用户举报快手直播间出现淫秽内容，包括主播裸露敏感部位、直接播放色情影片等现象。多名网友描述「点开直播全是黄色内容」，甚至调侃「十个直播七个在放片」，部分直播间观众达数万人。用户尝试举报但系统响应失效，审核功能瘫痪。

相关新闻：快手涉黄片｜美女示范下体「绳刑」呻吟 按网民要求「加码」

据内媒报道，涉黄直播间主播裸露敏感部位跳舞，评论中还有人称「过了今晚就没机会了」，直播间观看人数超8万人，不断有网友刷礼物，评论多是起哄让女主播脱衣服的。

还有直播间男主播放淫秽视频，拿著月饼说自己是带货直播，「不这样就被封了，就彻底看不成了。」

还有女主播在直播中裸露并搔首弄姿说：「下播了再加，下播了再弄。」

这些直播间里也有网友称已举报，但平台无响应。还有用户称，同城频道几乎被色情淹没。不少网友质疑，为何如此大规模涉黄直播，平台都不监管，是审查机制出了问题？

12月23日凌晨零时后，这些直播间逐步被清理，显示直播已结束或找不到直播间。

快手23日回应，12月22日晚10时左右，快手平台遭到黑灰产攻击，已经向警方报案，目前已在紧急处理修复中，部分功能暂停，平台坚决抵制违规内容。

