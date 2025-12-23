Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南京博物院｜中国三大博物馆之一 前身由蔡元培倡建

更新时间：08:41 2025-12-23
发布时间：08:41 2025-12-23

南京博物院同北京故宫博物院和台北故宫博物院，并称中国三大博物馆。其前身是民国22年（1933年）教育家蔡元培等倡建的国立中央博物院，是中国创建最早的博物馆、第一座由国家投资兴建的大型综合类博物馆。

相关新闻：南京博物院｜退休员工举报原院长盗窃文物 千计国宝流失损毁

南京博物院占地13万多平方米，为「一院六馆」格局，即历史馆、特展馆、数字馆、艺术馆、非遗馆、民国馆。另全院设「六所」的研究部门，即考古研究所、文物保护研究所、古代建筑研究所、陈列艺术研究所、非遗保护研究所、古代艺术研究所，并设有中国博物馆中唯一的民族民俗学研究机构，其中文物保护研究所被称为「文物三甲医院」，是中国文物保护国家重点科研基地 。

相关新闻：南京博物院馆藏画作贱价¥6800元流出 国家文物局：已接举报正在调查

截至2022年，南京博物院馆藏文物433265件/套，珍贵文物222973件/套，珍贵文物数量居中国第二，仅次于北京故宫博物院。

南博的馆藏文物上至旧石器时代，下迄当代；既有全国性的，又有地域性的；既有宫廷传世品，又有考古发掘品，还有一部分来源于社会征集及捐赠，均为历朝历代的珍品佳作和备受国内外学术界瞩目的珍品。

