肉宝王︱深圳烤鸡少年承认化学调味剂腌肉 曾靠励志故事爆红日赚万元

16岁深圳烤鸡少年「少年烤鸡（小陈）」的励志故事而爆红，粉丝数量更激增达60万。惟近日小陈被爆使用人造「肉宝王」调味，引发食品安全担忧。

根据网上资料，「肉宝王」是以甲基环戊烯醇酮、乙基麦芽酚、丁醇等食品用合成香料为主要成份的复合添加剂，具有增香、去腥、改善肉制品风味的功效。一般会在中低档餐馆使用。

相关新闻：深圳16岁少年创业摆档卖烤鸡 日卖百只营业额过万全网羡慕

当事人小陈今日（22日）发片承认腌制过程中添加「肉宝王」，但这是正规厂家生产有许可证的合法调味料。

小陈表示，以后不会再用这些存在争议的调料，目前已主动配合相关部门开展检验检测，对腌鸡生鸡进行抽检，预计结果会在一个星期左右出来，结果会贴在店铺门口。

早前内地传媒大幅报道在深圳的小陈14岁学师，16岁靠万多元人民币老本创业开烤鸡档。为了母亲不用天未光起身做洗碗工，以及供妹妹上学，不断努力工作。

在网上广传后，生意愈做愈大。每日售出近百只荔枝木烤鸡，营业额过万。小陈的励志故事不断在网上广传发酵，其烤鸡店生意亦火爆不断。