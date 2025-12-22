Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海南封关︱免税黄金畅销 40克金饰省万元

即时中国
更新时间：08:47 2025-12-22 HKT
发布时间：08:47 2025-12-22 HKT

「海南封关40克金饰能省1万多元（人民币，下同）」、「1.5吨大马榴梿1小时被抢空」……海南自由贸易港18日正式启动全岛封关，多个相关话题近日冲上热搜。有海口免税店金饰销售称，金饰每克相较内地少169元，叠加政府消费券，「还能便宜好几千元」。元旦假期临近，海南机票预订量明显上涨。数据显示，三亚免税销售额封关首日即破亿元。

相关新闻：海南封关｜iPhone 17最高减¥2140元 认住呢个型号……

海南元旦机票预订上涨

海南自贸港正式启动全岛封关，激发离岛免税市场消费热潮。中新社
「以40克的金饰为例，我们店12月18日克价1184元，内地价是1353元，每克便宜169元，40克就便宜了6760元，」《中国商报》报道，在海口cdf免税店，不少游客正选购黄金饰品。有黄金品牌专柜销售表示，店里优惠「满10000元减500元」，买40克即可减2000元，加起来省8000多元了，「如果能抢到政府的消费券，还能便宜好几千元。」

据悉，海口政府消费券包括1000元减50元、15000元减1200元，若叠加以上全部优惠可省下11160元。

相关新闻：海南封关｜居民抢购首批榴梿 1.5吨仅1小时沽清︱有片

海南全岛封关后的首批大马鲜果榴莲，亦吸引大批民众排队抢购。包括山王、黑刺等7个品种的1.5吨榴莲，在海口市龙华区一间超市开售，每斤价格78元至98元不等，短短1个小时就被一抢而空。

即将到来的元旦假期，国内前往海南的机票预订量超72万张，同比增长约10%。多个在线旅游预订平台元旦前后飞往海口、三亚的机票预订量，同比分别增长19%、51%。12月31日傍晚北京飞三亚的去程经济舱机票、1月3日三亚飞上海的返程经济舱机票涨至超过2000元。

↓立即下载星岛头条App↓

