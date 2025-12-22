中日恶化︱日平台征中国人不文明影片 每条2000日元

中日关系因日本首相高市早苗发表「台湾有事论」持续紧张。日本大型众包平台（通过互联网将任务分发大众协作完成的平台）CrowdWorks，近日被爆长期发布网路招募资讯，付费征集批评中国等内容的短影音，让一条操弄网路舆论的外包链条浮出水面，从散布仇恨言论到为右翼政治人物造势。部分日本网民也质疑，在日本网络上浓重的保守派言论氛围背后，存在政治势力图谋操纵网络舆论的黑手。

CrowdWorks与日政府关系密切

官方新华社报道，11月下旬以来，CrowdWorks网站上多条招募帖文引发关注，帖文针对影音制作者征集影片，主题须为称赞日本、批评中国等内容。



招募方要求制作者收集影音素材或利用AI生成素材进行加工，突出日本技术、日本文化、日语的优秀之处，展示中国人的扰民行为和不文明举动等，每条视频报酬为2000至4000日元（约合100至200港元）。相关信息让日本网民炸锅，在社交平台上批评这类帖文刻意操纵舆论、令人愤怒。

另据日本《朝日新闻》调查，CrowdWorks平台一个发包方从去年11月到今年11月，已至少发布14条征集批评中国的主题影片资讯。引发争议后，相关资讯已被转为非公开状态。

CrowdWorks平台与保守派政党执政的日本政府有千丝万缕的联系。其官网显示，平台服务对象包括日本经济产业省等政府部门。透过日本网民分享的截图显示，该平台2017年就有人发帖招募部落客写手，主题包括「修改（和平）宪法第9条，拥有军队」等。