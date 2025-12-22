Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化︱日平台征中国人不文明影片 每条2000日元

即时中国
更新时间：08:00 2025-12-22 HKT
发布时间：08:00 2025-12-22 HKT

中日关系因日本首相高市早苗发表「台湾有事论」持续紧张。日本大型众包平台（通过互联网将任务分发大众协作完成的平台）CrowdWorks，近日被爆长期发布网路招募资讯，付费征集批评中国等内容的短影音，让一条操弄网路舆论的外包链条浮出水面，从散布仇恨言论到为右翼政治人物造势。部分日本网民也质疑，在日本网络上浓重的保守派言论氛围背后，存在政治势力图谋操纵网络舆论的黑手。

CrowdWorks与日政府关系密切

官方新华社报道，11月下旬以来，CrowdWorks网站上多条招募帖文引发关注，帖文针对影音制作者征集影片，主题须为称赞日本、批评中国等内容。

相关新闻：中日恶化︱辽宁舰编队远海训练片段公布 还原雷达照射事件

招募方要求制作者收集影音素材或利用AI生成素材进行加工，突出日本技术、日本文化、日语的优秀之处，展示中国人的扰民行为和不文明举动等，每条视频报酬为2000至4000日元（约合100至200港元）。相关信息让日本网民炸锅，在社交平台上批评这类帖文刻意操纵舆论、令人愤怒。

另据日本《朝日新闻》调查，CrowdWorks平台一个发包方从去年11月到今年11月，已至少发布14条征集批评中国的主题影片资讯。引发争议后，相关资讯已被转为非公开状态。

CrowdWorks平台与保守派政党执政的日本政府有千丝万缕的联系。其官网显示，平台服务对象包括日本经济产业省等政府部门。透过日本网民分享的截图显示，该平台2017年就有人发帖招募部落客写手，主题包括「修改（和平）宪法第9条，拥有军队」等。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
16小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
19小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
18小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
13小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
18小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
10小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
18小时前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
15小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
21小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
19小时前