内地私人影院暗藏「古惑服务」 职员：¥799项目可隔衣摸胸

内地有私人影院竟暗藏「特殊服务」。近日，有神秘访客在西安、成都、三亚、大理等地发现，部份私人影院以这种「挂羊头卖狗肉」运作，当中包括强制推销陪侍、包含露骨服务的套餐，甚至标榜「有需要可带走过夜」。事件引起各地关注。其中海南三亚三名涉案者被公安行政处罚。

「有需要可带走过夜」

内地「荔枝新闻」报道，西安小寨商圈附近有十多个大型商场，有不少私人影院经营。其中一家叫「筑梦私人影院」提供的套餐价格，由数十元（人民币‧下同）到几百元。上月，有暗访者到店，甫进门即时穿著「清凉」的女孩经过，服务员要求前往房间内才能介绍项目。进入房间后，服务员递上手机的服务项目菜单，当中项目明确可以「有偿陪侍」。



有职员出示各项目的权利，又指如选购799项目，可隔衣摸胸。若付1499元套餐，可以有两名子生为客人服务。

服务员表示，最低必须选择299元有女孩陪侍的套餐。当暗访者表明只想看电影后，对方直接要求暗访者去别家看。



神秘访客又发现，成都著名商圈太古里有网络排名靠前的私人影院，都提供过夜服务。其中有员工表示，也可以选择在这里通宵住宿，并不需要登记。

事件曝光后，私人影院「另类服务」不仅引起网民关注，执法部门亦即时跟进。三亚市公安今日（21日）通报，近日，该市查处一宗涉黄违法案件，三亚贝贝私人影院经营者被依法刑事拘留，三名分别19至25岁女员工被行政处罚。