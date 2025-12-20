寜波5月大B女心脏手术亡 尸检揭毋须开刀创口未缝合

浙江寜波有5个月大女婴，上月在医院接受心脏手术后不治，其母实名举报质疑涉医疗失误。当地卫健委本月中指，手术存在评估不足及操作失误等问题，多人被停职。19日晚，有法医公开死者尸检报告，揭发B女心脏问题可以自愈、手术后创口未缝合致失血致死等。外界质疑院方医疗报告是否作假。

网民斥草菅人命

综合内媒及网上消息，涉事女婴小洛熙上月到宁波大学附属妇女儿童医院接受心脏手术。小洛熙母亲邓蓉蓉实名举报时表示，当时主诊医生指小洛熙心脏有7mm静脉窦型房缺及无顶冠状窦综合症等，情况危急，必需立即接受全麻手术。

邓蓉蓉指，事前医生指手术只需约2.5个小时，实际却是超过7小时，小洛熙在术后于当晚离世。

邓蓉蓉多次质疑院方涉医疗失误，要求提供手术过程闭路电视又无果。实名投诉后，寜波卫健委介入调查，12月14日发通报，指医疗团队对手术风险评估不足、手术操作存在过失、应急处置不力、人文关怀缺乏等问题。主刀医生被免主任职务及暂停诊疗、党委书记及院长被记大过等。

至19日晚，法医刘良发片并配文「我的天空，星星都亮了」。小洛熙父亲亦发短片，指据刘良的尸检报告：

1.病情与诊断不符：仅见3mm继发孔型房缺（可自愈），无术前所述7mm静脉窦型房缺及无顶冠状窦综合症。



2. 直接死因：术中肺静脉梗阻、肺水肿、心脏传导系统损伤，结合创口未缝合致胸腔积血70ml（超婴儿全身血量50%）引发失血性休克，与手术操作过失直接相关。

3. 其他异常：右侧肋骨间6.5cm切口、心包5cm创口未缝合；心包补片残留。

小洛熙父亲质疑院方的手术纪录做假，要求重启医疗事故技术鉴定，追究责任。

网民对事件亦投入极大关注，令事件再上热搜，许多网民也质疑据尸检报告，小洛熙根本毋须做手术，「这是杀人 故意杀人」、「拿著救人的刀在做杀人」、「不知道的还以为是印度新闻」、「这不就是草菅人命吗」、「庸医需要承担刑事责任」。