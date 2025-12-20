Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

寜波5月大B女心脏手术亡 尸检揭毋须开刀创口未缝合

即时中国
更新时间：13:05 2025-12-20 HKT
发布时间：13:05 2025-12-20 HKT

浙江寜波有5个月大女婴，上月在医院接受心脏手术后不治，其母实名举报质疑涉医疗失误。当地卫健委本月中指，手术存在评估不足及操作失误等问题，多人被停职。19日晚，有法医公开死者尸检报告，揭发B女心脏问题可以自愈、手术后创口未缝合致失血致死等。外界质疑院方医疗报告是否作假。

网民斥草菅人命

综合内媒及网上消息，涉事女婴小洛熙上月到宁波大学附属妇女儿童医院接受心脏手术。小洛熙母亲邓蓉蓉实名举报时表示，当时主诊医生指小洛熙心脏有7mm静脉窦型房缺及无顶冠状窦综合症等，情况危急，必需立即接受全麻手术。

相关新闻：河南妇产科主任卷三宗纠纷坠楼亡 遭网暴7个月求助无门

邓蓉蓉指，事前医生指手术只需约2.5个小时，实际却是超过7小时，小洛熙在术后于当晚离世。

邓蓉蓉多次质疑院方涉医疗失误，要求提供手术过程闭路电视又无果。实名投诉后，寜波卫健委介入调查，12月14日发通报，指医疗团队对手术风险评估不足、手术操作存在过失、应急处置不力、人文关怀缺乏等问题。主刀医生被免主任职务及暂停诊疗、党委书记及院长被记大过等。

至19日晚，法医刘良发片并配文「我的天空，星星都亮了」。小洛熙父亲亦发短片，指据刘良的尸检报告：

1.病情与诊断不符：仅见3mm继发孔型房缺（可自愈），无术前所述7mm静脉窦型房缺及无顶冠状窦综合症。

相关新闻：广西医生疑暴力接生 女婴右臂神经损伤终身残疾

2. 直接死因：术中肺静脉梗阻、肺水肿、心脏传导系统损伤，结合创口未缝合致胸腔积血70ml（超婴儿全身血量50%）引发失血性休克，与手术操作过失直接相关。

3. 其他异常：右侧肋骨间6.5cm切口、心包5cm创口未缝合；心包补片残留。

小洛熙父亲质疑院方的手术纪录做假，要求重启医疗事故技术鉴定，追究责任。

网民对事件亦投入极大关注，令事件再上热搜，许多网民也质疑据尸检报告，小洛熙根本毋须做手术，「这是杀人  故意杀人」、「拿著救人的刀在做杀人」、「不知道的还以为是印度新闻」、「这不就是草菅人命吗」、「庸医需要承担刑事责任」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
4小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
20小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
7小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
19小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
4小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
21小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
19小时前
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
02:27
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
2小时前
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
即时中国
6小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
15小时前