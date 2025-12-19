吹玻璃30年练成「蛤蟆功」？ 广东「青蛙王子」赚人热泪｜有片

广东省一名男子长年从事吹制玻璃工作，至今超过30年，他因长期用力吹气，导致脸腮逐渐鼓大，肌肉拉伤并出现变形，脸部一鼓气就成「气球」，自嘲成了「青蛙王子」。

自嘲成「青蛙王子」

据内媒报道，「男子吹玻璃30年变青蛙王子」的影片近日登上热搜，画面中可见他双颊明显鼓起，外观与常人不同。他受访时透露，这是多年职业累积的结果，「天天吹玻璃，用力太大，腮帮子的肌肉就慢慢撑开了。」

男子也以轻松态度看待自身变化，幽默调侃指出，「有人说我像青蛙，我就当自己练了蛤蟆功。」不过他也透露，早年曾出现肌肉拉伤与不适症状，「有时候会酸痛，但习惯了，也就这样过来了。」

医学人士指出，长期重复性用力吹气，确实可能导致脸部肌肉肥大或结构改变，属于职业伤害的一种，建议从业人员定期检查并适度休息，以降低身体负担。

事件曝光后，不少网友留言表示敬佩：「初看很有趣，再想就会体会到其中的辛苦和劳累」、「致敬一线工作者，希望能有新技术缓解师傅们的辛苦」。