「明星导师」中央戏剧学院院长郝戎被查 章子怡、靳东等门生位位皆星

中央戏剧学院党委副书记、院长郝戎涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组纪律审查和河南省许昌市监委监察调查。中央戏剧学院官网「现任领导」中，郝戎的简历己被撤下。

靳东研究生导师

据北京电影家协会，郝戎曾代班过「中戏96级明星班」，章子怡、刘烨、袁泉等都曾是其学生，因此也一直被戏称为「明星导师」。

据悉，「中戏96级明星班」粒粒皆星，当中培养出金像奖最佳女主角章子怡、金马奖最佳女主角秦海璐、金马奖最佳男主角刘烨……还有梅婷、袁泉、胡静、曾黎、秦昊等众多知名实力派演职人员。

据报，爆红男星靳东2024在中央戏剧学院修读博士研究生，导师正是郝戎。

曾搭档王志文、李冰冰演电视剧

公开资料显示，郝戎出生于1971年8月，1995年毕业于中央戏剧学院表演系，同年留校任教，一直在中央戏剧学院表演系从事戏剧影视（音乐剧）表演专业教学、研究及管理工作，长期参与并负责戏剧影视（音乐剧）表演专业的教学改革与探索。2003年获戏剧戏曲学硕士学位。曾历任中戏表演系教师、表演系副主任、表演系主任、中戏院长助理、中戏副院长……直到2018年11月12日，教育部人事司正式宣布，郝戎任中央戏剧学院党委副书记、院长。

在早期的艺术生涯里，郝戎曾搭档王志文、李冰冰出演过年代剧《无悔追踪》，在剧中他饰演了李冰冰的男朋友「肖新桅」，只不过两人有缘无分最终没在一起。还有之后与范冰冰合作了都市生活剧《中关村风云》，饰演一个为达目的不择手段的小人「凌志」，最终因为自己的私欲走上了犯罪的道路。

早期除了参演影视剧作品之外，郝戎还曾导演过世界名剧《朱莉小姐》、《死无葬身之地》等，并凭借悲喜剧《屠夫》，收获中国话剧金狮奖导演奖。

