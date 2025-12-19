海南封关｜居民抢购首批榴梿 1.5吨仅1小时沽清︱有片

海南自贸港昨日迎来封关首日，据中新网报道，马来西亚鲜果榴梿在海口一超市开售，现场数百顾客排起长龙购买，1.5吨榴梿短短一个1小时就被抢购一空。有网友称「跟春运火车站一样热闹」。

海口超市：价格比平日低了一半

内媒引述旺豪超市消息，12月17日晚上9时10分，从吉隆坡起飞的海南航空HU756航班上装载了当日早上刚摘下的1.5吨的顶级猫山王榴梿，于18日凌晨抵达海口，将在海口旺豪超市上架，价格低于平时的一半。

央广网报道，12月18日凌晨00:19，随著海南航空HU756航班平稳降落在海口美兰国际机场，标志著海南自贸港「一线放开」第一批通关生鲜跨境直采业务圆满完成。

这批在大马直采的1.5吨顶级猫山王榴梿，将在海航货运「飞尝鲜」美兰基地生鲜超市上架，并分销到海口市区大型商超。

海航货运有关负责人表示，企业将依托新海航主基地优势及现有航线网络，不断拓展境外生鲜直采业务，让国内消费者以更具性价比的价格，快速品尝到全球高品质鲜活食材，助力海南自贸港区域性国际生鲜集散中心建设。

旺豪超市工作人员18日下午3时40分左右称，这是封关后的第一批榴梿，当天中午12时开卖后，现场顾客大排长队，榴梿非常抢手，队伍尾部的顾客都不一定能买到。

旺豪超市直播间显示，本次「马来堂哥」（抖音大马华人网红）准备了包括猫山王、D13福明、D160竹脚等多种品种的榴梿，每斤价格78元至98元（每公斤39元至49）不等。

据了解，封关后，「零关税、低税率、简税制」将逐步实施。根据政策安排，「零关税」商品清单从1900多项大幅扩展至6637项，覆盖美妆、家电、保健品等74%的商品类别，比封关前提高53个百分点。

对岛内居民而言，这意味著购买进口商品的成本将进一步降低，「即购即提」模式也将提升购物便利性。

对岛外游客而言，年度10万元的免税额度虽未增加，但免税品类更丰富、购物体验更友好。