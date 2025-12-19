更衣室装摄像头偷拍「白衣天使」换衫 天津医院男护士被捕

「天津一医院女护士被偷拍」影片在内地网上疯传，对此公安机关迅速展开调查，12月18日晚将23岁姓刘的涉案男子抓获。刘某某对多次在护士办公室内实施偷拍行为并上传网络的事实供认不讳。目前，警方办理案件。

日前，有网民前日在社交平台爆料称，天津某医院护士站更衣室被装摄像头，偷录护士换衣服。多段视频总时长约30分钟，已流入不雅网站。据称，涉事医院系天津私立医院「建华医院」，当地警方已证实事件。医院工作人员昨日（17日）回应，已成立专项调查组，配合警方开展偷拍排查工作。

内地极目新闻报道，爆料网民介绍说，12月9日，有不雅网站流出多段偷拍视频，摄像头疑似安装在桌子上，镜头高度与更衣室桌子齐平，画面中多名女性先后脱下便装，然后换上护士服，下班后又换回来，护士服上面写有医院名称。

他说，全国与之同名医院共有4家，从视频中护士说话口音判断，确定涉事医院位于天津市西青区。他拨打天津110报警，引起当地警方高度重视。事后有警察告知他，经调查，此事确实发生在那家医院。