收藏家后人捐赠明代图卷遭拍卖 南京博物院：正在核实

南京博物院收藏的明代图卷，近日竟离奇出现在北京拍卖市场。江苏省文化和旅游厅周四（18日）回应称，已牵头成立工作专班联合调查处理事件，若存在相关违法违规行为，将根据调查结果依法依规处置，最终调查结果将及时对外公布。

涉事图卷为《江南春》，出自明代画家仇英，由近现代收藏大家庞莱臣后人捐给南京博物院。在获知画作被拍卖后，庞莱臣曾孙女庞叔令将南京博物院告上法庭，质疑捐赠的名画为何流向艺术拍卖市场。

南京博物院周三（17日）发布情况说明指，2024年11月以来，该院两度收到法院关于庞叔令女士「赠与合同（合约）纠纷」的起诉材料，对此高度重视，迅速开展调查核实。

多次被鉴定为赝品

南京博物院介绍，1959年1月，该院正式接收庞增和先生（庞叔令女士父亲、庞莱臣之孙）捐赠的137幅庞家收藏画作。卷入拍卖争议画作共有5幅，早在1961年就已经由张珩、韩慎先、谢稚柳组成的专家小组鉴定为「伪」。

1964年经由王敦化、徐沧秋、许莘农组成的专家小组再次鉴定为「假」。在1990年代，南京博物院依照《博物馆藏品管理办法》对5幅画作进行处置。

南京博物院表示，将积极配合此案件审理，深入核查该5幅画作的去向，若发现当年处置过程中有违法违规行为，将配合相关部门依法依规严肃处理。同时，进一步加强捐赠物品和馆藏文物的规范管理。