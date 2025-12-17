直播泳池派对性感女生跳舞 4000万网红「刘二狗」遭轰低俗︱有片

为了网络流量，不少网红不惜在道德底线上「擦边球」。日前，内地拥有超4400万粉丝的网红「刘二狗」在网上直播池边派对，被批评是低俗擦边。快手平台周二（16日）表示，有关账号违规，已被处理。



涉事的泳池派对直播在本月5日晚上开始，一直播大约近三小时，「刘二狗」曾称看直播的人超过百万。网上流传画面所见，当时泳池挤了二十多个穿泳装的男男女女，女嘉宾有时推搡拉扯，一会儿被抛入水里。

百万人看直播

有网民表示，直播中男女的衣著较为暴露，涉嫌低俗擦边，且该账号粉丝众多，直播容易对青少年产生不良影响。



事件不断发酵，快手管理员周二表示，将禁止该用户发布新作品，并督促其进行整改。上游新闻表示，「刘二狗」账号已被注明「账号禁言」，但可正常关注。截至周三中午，其粉丝数为4399.4万，数量稍有下滑。

在快手平台圈粉

「刘二狗」原名刘洪兵，四川出生，以娱乐PK直播、脱口秀、搞笑段子等娱乐直播内容起家，通过参与PK直播，与有名气的主播、红人互动而走红。



2020年5月，「刘二狗」与另一名网红「一龙」，向河南新乡市平原示范区和捐赠物资和善款价值40万元的教体器材和10万元扶贫资金。之后又助陕西佛坪县电商卖货。凭借助力乡村带货等举动，他在快手平台大量圈粉，很快粉丝量上千万。



「刘二狗」亦曾卷入直播推荐产品被投诉品质欠佳风波。2020年5月，有多名网民反映，「刘二狗」在快手直播时推荐的纸巾、剃须刀、情人节礼盒、红酒、阿胶固元膏等多款商品都存在严重的质量问题。「刘二狗」事后被‌中国质量新闻网点名批评，其账号被直播平台封禁7天。

曾卷涉赌争议

「刘二狗」还多次疑似陷入涉赌和炫富争议之中。当中包括去年10月，有媒体报道「千万级网红夏宁等被举报涉嫌组织赌博，涉案金额或超1900万元」。文章称，有人进入涉赌群，看到「刘二狗」也在其中。今年初，网上又出现刘二狗疑似涉赌的消息，微博上出现#网红刘二狗疑似为境外电诈打广告背书#的词条。