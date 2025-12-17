Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中华出入口商会举办「会务发展集思会2025」

更新时间：20:51 2025-12-17 HKT
发布时间：20:51 2025-12-17 HKT

香港中华出入口商会12月15日召开「会务发展集思会2025」，探讨多项重要议题。集思会由秘书长温幸平主持，会长贝钧奇发表专题讲话，黄英豪议员总结过去四年为业界所做的工作。

第八届立法会选举成功举行，中出商会投票率达到80.39%，在五大商会中位居第一，同时亦超过本界别上届投票率。

集思会首先总结了刚刚过去的立法会进出口界别选举管理工作，认为商会预先做好顶层设计和规划，非常成功，包括成立「中出选举管理委员会」，自上而下推进选举管理工程，营造公开透明的竞选环境。

钟奇峰候任议员亦于集思会上承诺日后全力为商会和业界的利益服务。中出商会同时高度赞扬另一位候选人李淑媛对商会工作的奉献。

70多人出席集思会。多位会董表示，在剧烈对决结束一星期后，快速回归正常工作，突显中出商会领导层及会董们的大局观。

