中国首父︱网游富豪徐波靠代孕生逾百子 美法院驳回多宗父母权申请

内地游戏公司「多益网路」创始人徐波，自称「中国首父」，宣称不结婚只生仔振兴民族。近日美媒《华尔街日报》报道，徐波在美国以代孕生了逾100名子女，甚至其前女友汤敬爆料他实际「至少生了300名孩子」。徐波被指目标是在美国建立「超级家庭」，报道指，此举已引起美国司法机构关注，否决徐波对多名未出生子女的代孕亲权申请。多益网络则发声明承认，徐波目前有超过100个子女，当中通过美国代孕所生的孩子仅有12个，批评《华尔街日报》报道不实。

多益网络批失实报道

报道指出，美国加州洛杉矶郡高等法院家事法庭法官培尔曼（Amy Pellman）手下书记，发现代孕申请中，多次出现同一名字。

经调查，法院发现徐波正在申请至少4个未出生孩子的父母权利；徐波通过代孕，已生育或即将生育的孩子至少还有8个。

报道引述参加听证会人士指，2023年夏天培尔曼传唤徐波，徐以视像方式应讯，表示希望在美国生育约20名孩子以接管自己的生意，而且只要男孩，因他觉得男孩比较优秀。徐波又承认，因工作忙，从未见过在洛杉矶Irvine由保姆抚养，正在申请往中国的几名孩子。

上述消息人士指，徐波当时的回答，震惊了在场人士，因代孕在美国是组建家庭的方法，但徐波的自述显然不是想为人父母。

最终法官驳回徐波的亲子关系申请。这项裁决让他花钱代孕出生的孩子陷入法律身分不明的窘境。



报道指，徐波在美以代孕方式狂生仔，目标是建立庞大家族势力，扬言要让子女与美国富豪马斯克的后代联姻，成为跨国的「家族王朝」。

认有逾百子在美仅12个

多益网络以电邮回复《华尔街日报》，指不接受任何人的任何采访请求。

多益网络16日发声明，指责《华尔街日报》的报道断章取义，严重扭曲原意。多益指，早前针对汤敬的声明，原句是「从在美国代孕开始，经过多年努力，其实是只有一百多个」，但上述美媒却歪曲成在美经代孕有逾100个孩子。

声明承认，徐波经「多年努力」的一百多个孩子中，只有有12个在美国。