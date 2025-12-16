Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师

即时中国
更新时间：21:56 2025-12-16 HKT
发布时间：21:56 2025-12-16 HKT

外出光顾按摩店，客人都会按自己要求挑选技师，有时甚至提出要求同性技师为自己服务。近日，湖南长沙黄小姐表示，早前自己在一家美容机构做肩颈按摩，她脱下上衣躺下来后，进来的却是一名男技师。黄小姐即时投诉，惟店家的回应让她火上加油。

《羊城晚报》报道，黄小姐表示，当日到店接受护理，按一般程序把上半身衣服脱掉，脱掉后就趴在了按摩床上。之后女店长入来，替黄小姐盖上一块小毛巾，之后就有另一人进来。

相关新闻：女子做SPA遭老板娘偷拍全裸照发朋友圈

客人被骂「孤陋寡闻」

黄小表示，自己初时不知道入来是个男生，当女店长说完话就听到一把男声。由于当时自己全裸，黄小姐提出不能接受男生替她服务。惟老板娘反指斥自己孤陋寡闻，因为医院有男医生，洗脚也有男员工。

涉事门店店长接受采访时表示，黄小姐拒绝男技师后，自己曾提出安排女技师，惟黄女士最终报警。

相关新闻：佛山殡仪馆请年薪15万SPA美容师 工作内容细节大揭秘

对于未有咨询过客人就安排异性技师，店长辩：「她也没说不行，没说不让男技师做。」店长否则曾对黄小姐有言语上的冒犯。不过经其他工作人员劝解，最终，店长给向黄姐道歉。

 

