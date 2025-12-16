公器私用｜驾警车载妻母带宠物狗购物 涉事河北辅警被炒｜有片

河北一名辅警以警车接载妻子及母亲前往购物，落车时被网友拍摄视频发至网上，当时3人均未著警服，其中一人还牵著一只宠物狗。事件曝光后，公安局解除与涉事辅警的劳动关系，并对监督管理人员予以严肃处理。

未穿制服一眼看穿

近日，内地网友反映，12月12日，河北省承德市承德县下板城镇文博天合园5号楼10号底商附近，一辆车牌为「冀H1288警」的警车疑似公车私用。视频显示，驾驶员与两名女子下车后径直走进一家水果店，三人均未著警服，其中一人还牵著一只宠物狗。

针对网传「警车上下来3人未穿警服牵著宠物狗」一事，河北省承德市围场满族蒙古族自治县公安局12月16日发布情况通报：12月11日，河西派出所警务辅助人员时某因公驾驶制式警车前往承德市区，时某的母亲和妻子搭车同行。时某与妻子、母亲下车购物时，被网友拍摄视频发至互联网。时某的行为违反了公务用车和警车管理相关规定，已对时某给予解除劳动关系，并对负有监督管理责任人员予以严肃处理。