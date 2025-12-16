Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

反吸烟大绝︱罗湖商场设智能设备 厕格抽烟玻璃秒变透明︱有片

即时中国
更新时间：10:00 2025-12-16 HKT
发布时间：09:15 2025-12-16 HKT

内地不少烟民即使在禁烟空间，仍会犯禁吸烟。深圳罗湖有商场引入智能装置，如民众躲在厕格内犯规吸烟，厕门磨砂玻璃会秒变透明。新设备在网上大获好评，民众纷要求全国推广。

网民大赞促全国推广

据深视新闻报道，14日有多名网民发帖，指深圳罗湖有商场设有智能厕所，如厕者在厕格内若违规吸烟，门口的电调光玻璃会立即由磨砂变为透明，正在「办大事」的烟民，便会像动物园动物般被门外看光光。

罗湖水贝有商场设智能装置，在厕格违规吸烟玻璃会变透明。小红书
罗湖水贝有商场设智能装置，在厕格违规吸烟玻璃会变透明。小红书
罗湖水贝有商场设智能装置，在厕格违规吸烟玻璃会变透明。小红书
罗湖水贝有商场设智能装置，在厕格违规吸烟玻璃会变透明。小红书
罗湖水贝有商场设智能装置，在厕格违规吸烟玻璃会变透明。小红书
罗湖水贝有商场设智能装置，在厕格违规吸烟玻璃会变透明。小红书

相关新闻：缺德男吸烟︱网传大连海洋馆白鲸喷水淋头 网民大赞： 灭火鲸︱有片

门外贴有警示

报道指，经查证，设有感烟透明玻璃厕所的，是罗湖水贝国际中心和水贝金座大厦。

现场所见，涉事厕所的隔间门板中部嵌有一长方形的电控调光玻璃。该玻璃在日常呈乳白色磨砂状，当内置烟感装置检测到烟雾时，会自动通电变为透明状态。门板显著位置张贴有「吸烟触发透明模式」的警示标识。

据介绍，这款特殊装置于今年8月投入使用。此前，不少吸烟者常躲在隔间内吸烟，给管理工作带来极大难度。商场方回应记者称，为解决这一治理痛点，商场便引入了这套智能玻璃门装置。

网民纷纷大赞商场善用科技，有力阻吓缺德烟民，希望全国推广，保护民众在如厕时不会被逼吸二手烟。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
14小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
16小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
12小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
影视圈
12小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
20小时前
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
投资理财
4小时前
王莉被领导索要¥15万奖金，爆拒绝后被欺压兼申退役。
00:20
亚运会三金得主爆遭领导索¥15万奖金 拒绝后被欺压兼申退役
即时中国
17小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
2025-12-15 09:00 HKT
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
17小时前