反吸烟大绝︱罗湖商场设智能设备 厕格抽烟玻璃秒变透明︱有片

内地不少烟民即使在禁烟空间，仍会犯禁吸烟。深圳罗湖有商场引入智能装置，如民众躲在厕格内犯规吸烟，厕门磨砂玻璃会秒变透明。新设备在网上大获好评，民众纷要求全国推广。

网民大赞促全国推广

据深视新闻报道，14日有多名网民发帖，指深圳罗湖有商场设有智能厕所，如厕者在厕格内若违规吸烟，门口的电调光玻璃会立即由磨砂变为透明，正在「办大事」的烟民，便会像动物园动物般被门外看光光。

罗湖水贝有商场设智能装置，在厕格违规吸烟玻璃会变透明。小红书

门外贴有警示

报道指，经查证，设有感烟透明玻璃厕所的，是罗湖水贝国际中心和水贝金座大厦。

现场所见，涉事厕所的隔间门板中部嵌有一长方形的电控调光玻璃。该玻璃在日常呈乳白色磨砂状，当内置烟感装置检测到烟雾时，会自动通电变为透明状态。门板显著位置张贴有「吸烟触发透明模式」的警示标识。

据介绍，这款特殊装置于今年8月投入使用。此前，不少吸烟者常躲在隔间内吸烟，给管理工作带来极大难度。商场方回应记者称，为解决这一治理痛点，商场便引入了这套智能玻璃门装置。

网民纷纷大赞商场善用科技，有力阻吓缺德烟民，希望全国推广，保护民众在如厕时不会被逼吸二手烟。