女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉

内地著名女星沈傲君淡出荧幕10年，网络有传她嫁给开国元帅叶剑英之子叶选廉。去年11月，广东省召开纪念叶选平诞辰100周年座谈会，广东电视台画面显示，叶选廉与沈傲君以亲属的身份一起参加座谈会，似乎显示传言非虚。

双双出席叶选平诞辰座谈会

叶选平曾任广东省长、全国政协副主席，是叶选廉的同父异母兄长。去年11月5日，广东省纪念叶选平同志诞辰100周年座谈会在广州召开，省委书记黄坤明出席会议并讲话。广东「新闻联播」画面显示，叶选廉与沈傲君以亲属的身份，坐在一起。沈傲君已洗尽铅华，眉间一颗标志性的美人痣犹在。

1976年9月出生的沈傲君，满族，生长于哈尔滨。因百事可乐广告而出道，以其古典温婉的气质和在《大唐情史》、《神医喜来乐》等剧中饰演的「古装女神」角色深入人心，被许多观众视为童年女神。

凭借谍战剧《潜伏》大红

她曾于90年代后期至2000年初来港发展，参演过《流星语》、《夏日的么么茶》、《千年等一天》及《不死心灵》等电影。

2009年，她凭借谍战剧《潜伏》人气大涨，她扮演的女共产党员左蓝，是余则成（孙红雷饰演）在剧中的初恋和重要同志。2014年，她在《历史转折中的邓小平》饰演中共元老邓小平之女邓楠。

根据公开的资料，沈傲君2009年与一名华裔外交官结婚，婚后育有一名儿子。

叶选廉。 百度百科

赵欣瑜（左）和叶选廉（右）及儿子叶德中三人的合影。网图

有「北京第一名媛」之称的赵欣瑜。 资料图

赵欣瑜自曝离婚暗示女星插足

73岁的叶选廉是叶剑英元帅的三子，是一名商人，原配妻子苏丹丹，原为解放军总政歌舞团的报幕员。苏丹丹长期在香港定居，与叶选廉育有二女，包括曾经活跃于时装界的叶明子及女歌手叶晴晴。2012年2月，苏丹丹患癌去世。

2013年12月，有「北京第一名媛」之称的赵欣瑜宣布自己「二奶扶正」，首度公开宣称自己是叶选廉的妻子，并且在微博发布多张合影，包括她和叶选廉及儿子叶德中三人的合影。大批网友当时在互联网调侃「赵姨娘转正」。

赵欣瑜原为歌手，却在京城突然「富贵」，也曾是北京最豪华俱乐部的投资人。她经常举行派对活动，与众多名人、艺人熟识，亦是天后王菲的好友。

不料，一个月之后，赵欣瑜突然爆料已经与叶选廉在香港离婚，得到财产600万元人民币。她暗示离婚是因为有女星介入婚姻，「因为娱乐圈有人带着孩子闯入我的家，我的心太拥挤了，装不下……」。

暂时未清楚赵欣瑜口中的女星是否就是沈傲君。