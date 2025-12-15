Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

驻京观察：禁跨区招生「衡水神话」破灭？

更新时间：10:00 2025-12-15 HKT
发布时间：10:00 2025-12-15 HKT

内地社交媒体近期流传一张「衡水中学神话破灭图」，以「军事化管理」饱受争议的衡水中学，2025年仅有45人考取清华大学、北京大学（简称「清北」），这一数字与2020年前后约200人的辉煌数据相比，差距悬殊。网民热议「高考工厂」衡水中学「跌落神坛」，高考成绩「一年不如一年」。分析认为，这与河北省禁止跨地域招生，导致衡水中学无法选拔外地顶尖学生有直接关联。

内地社交媒体近期流传一张「衡水中学神话破灭图」。
清北录取人数曾长期蝉联河北省第一，多次诞生河北省文理科状元，甚至包揽全省文科前3名……「超级中学」衡水中学高考成绩曾在全国极为耀眼。然而，随着近年内地高考政策改革，2021年6月河北省教育厅要求，民办高中跨区招生比例不超30%，并逐年递减，衡水中学的高考奇迹不再延续。

相关新闻：驻京观察：大学「高中化」读研为目标

河北省禁止跨地域招生，导致衡水中学无法选拔外地顶尖学生。 示意图
据网传数据图，2021年衡水中学考取清北学生174人，相较2020年257人断崖式下滑，此后逐年下滑。对此，衡水中学未有任何回应。

衡水中学曾通过严格管理模式实现逆袭，从一间生源薄弱、升学率排名倒数的中学，迅速跃居河北省前列。据报道，衡水中学的「流水线」从每天清晨5：30开始运作，到晚上22：10关机停工，时间表中几乎没有一分钟留给学生自由支配。放学后学生须在10分钟内跑回宿舍并睡觉，校规细致到「能否穿短裤睡觉」，学生发呆、撕纸等都会被记录。

而衡水中学成绩的爆发式增长，则与其跨区招收外地顶尖学生密不可分。在高考不断改革的今天，仅凭严格管理已难以持续产出顶尖成绩。而且这些来自「超级中学」的毕业生，被曝不少存在自控力弱、人际交往困难等困扰，甚至有人因抑郁休学、存在自杀念头。

不过，内地教育改革并没有改变分数至上的目标，各地中学仍然疯狂追求成绩，一些学校仍以衡水中学为典范效仿。

杨浚源 

