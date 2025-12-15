Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

山东原副省长243万茅台名酒失窃 「管家」蚂蚁搬家判囚10年半

即时中国
更新时间：08:46 2025-12-15 HKT
发布时间：08:45 2025-12-15 HKT

「管家」变盗贼！山东原副省长陈某明被爆家中茅台等名酒遭窃，「管家」李鹏蚂蚁搬家式作案，两年竟偷走近243万元（人民币，下同）。青岛市黄岛区人民法院一审，以盗窃罪将李鹏判刑10年6个月，追缴全部赃款，并处罚金20万元（人民币，下同）。据称，李鹏于判决后上诉，并检举陈某明「行贿受贿」，法院已将该线索转交纪检监察机关。另据网传图片，济南警方昨日对「陈某明被诽谤案」立案。

「管家」变盗贼

网传一份青岛市黄岛区人民法院今年9月17日判决书显示，被告人李鹏于2021年初应聘到何某、陈某夫妇家中担任管家，从事司机、厨师、保母等家政工作，在其家中吃住，负责照顾陈某的父亲陈某明起居以及接送孩子上学等，并入职陈某的青岛某投资管理有限公司成为公司员工。

判决书。
相关新闻：双11︱飞天茅台补贴价跌穿¥1600 专家分析「寻底」原因

2021年4月至2023年10月期间，李鹏利用自己持有钥匙等条件，采取蚂蚁搬家手段，多次从何某、陈某青岛市的家中以及陈某明济南市的家中，盗窃茅台、五粮液等名酒并销赃，经查实累计非法获利逾243万元。

监控发现多次拿走酒水

2023年10月16日晚，李鹏到原副省长陈某明家中再次作案，被警方当场抓获，并从私家车后备箱查获茅台、五粮液及红酒，经物价鉴定，其中2瓶茅台、4瓶五粮液白酒共价值1.46万元。

「管家」李鹏盗窃茅台、五粮液等名酒并销赃。 示意图
据何某陈述，2023年8月23日，妻子陈某因在青岛家中发现，李鹏曾居住的房间衣橱角落有瓶茅台酒。他们去小区物业调取监控发现，李鹏曾多次将家中的酒水拿走。其父亲陈某明在济南市的家中也被盗。

李鹏供述，2021年，陈某请人吃饭后，剩下两瓶茅台酒让他拿回去，他自己留下来转手卖了。因为未被陈某发现，他从陈某和陈某明家中盗窃至少15次，盗取茅台酒、五粮液、国窖酒、红酒，还有阿胶糕、茶叶及一块卡地亚手表，并贩卖获利至少200万元。

检举原副省长「行贿受贿」

李鹏并检举、接发被害人陈某明「以权谋私、行贿受贿、利益输送、干预司法」的问题，法院已将该线索转交纪检监察机关。李鹏当庭未认罪认罚。另据网传一份「济南市公安局市中分局行政案件立案告知书」显示，已对前日陈某明报称的「陈某明被诽谤案」立案。
 

