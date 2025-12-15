中央经济工作会议︱习近平评关税战中美较劲 「打出志气骨气底气」

中央经济工作会议上周在北京召开，官方《人民日报》披露国家主席习近平在会议讲话的部分内容。习近平说，中国应对美国挑起的关税战、贸易战，「打出了中国人的志气骨气底气，彰显了我们的硬核实力，赢得了国际社会尊重。」他还提到中国科技创新成果「令人刮目相看」，「实践证明，对我们『卡脖子』是卡不住的」，并且强调部署建设粤港澳大湾区等三大国际科技创新中心，「这是一个重大任务。」

中经会10日至11日举行，习近平在会上发表讲话。官方新华社也发表侧记，披露习近平10日总结今年经济工作指出，「我国经济顶压前行、向新向优发展，展现强大韧性和活力」。报道称，预计全年经济总量将达到140万亿元人民币左右。

贸易战彰显中方硬核实力

报道称，习近平在会上细数过去5年中国发展的一个个突出亮点：「科技创新成果令世界刮目相看」「越来越多品牌蜚声海外」 「APEC蓝成为常态」「平安中国成为靓丽的国家名片」……

《人民日报》披露，谈及「十四五」（2020年--2025年）亮色，习近平提到上天入地下海的科技创新成果「令人刮目相看」，「实践证明，对我们『卡脖子』是卡不住的」。

「卡脖子」是指一些关键核心技术受制于人，遭美国等西方国家「科技霸凌」。美国自2019年起限制先进晶片与制造设备出口，中国近年进行人工智慧自主晶片的研发，由华为、阿里巴巴、百度、寒武纪等企业承担任务。

特朗普再度执政，向全球发动关税战，中国坚决不退让，双方后来透过谈判达成贸易协议。《人民日报》报道称，风云激荡的关税战、贸易战之下，逆水行舟、一篙不可放缓。习近平说，中国向世界展示了从容自信，「打出了中国人的志气骨气底气，彰显了我们的硬核实力，赢得了国际社会尊重。」

会议部署明年八项重点任务，「坚持内需主导，建设强大国内市场」排在首位，「坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能」排在第二位，提出建设北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区国际科技创新中心。

「十五五」项目可提前开工

「党中央决定，将北京国际科创中心扩围至京津冀，上海国际科创中心扩围至长三角，目的是加快形成我国原始创新的主要策源地，共同打造科技强国建设的战略指引，树立以科技支撑引领中国式现代化的标杆。」习近平阐明其中考量，并指出「这是一个重大任务」。

此次会议提出「推动投资止跌回稳」。习近平指出，「有些『十五五』（2026年—2030年）规划项目准备好了，可以提前开工建设，但必须以防止无效投资为前提，严防建成即荒废、投资即流产的问题。」「对投资下滑，既要高度重视也要沉著冷静。」

会议指出，中国经济发展中老问题、新挑战仍然不少，外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，重点领域风险隐患较多。

习近平坚定指出：「这些大多是发展中、转型中的问题，绕不开、躲不过，但经过努力是可以解决的」，「面对国际风云变幻和各种风险挑战，我们要保持战略定力，坚定不移把自己的事情办好」。