武汉41岁交警拦冲路障醉驾车 遭顶行600米殉职︱有片

湖北41岁民警蒋仲超执行反酒驾任务期间，有司机不接受检查冲路障，蒋仲超跳上车头企图拦停对方，被顶行逾600米殉职。

中国青年报报道，近日湖北公安举行警号封存仪式，将殉职的武汉交警蒋仲超生前使用的「039357」警号，永远封存。

蒋仲超于6月3日晚，执行反酒驾任务，一辆汽车被拦停后，司机疑有酒驾，警员要求对方「吹波仔」检查确认时，司机突然加速冲卡逃走。



相关新闻：南韩海警让救生衣救中国老人不幸殉职 李在明致唁电

蒋仲超随时飞身跳上汽车车头盖，企图将司机截停，但涉案者却一直加速狂飇逃走，期间更与对线汽车相撞，最终在距离受查路障逾600米外始停下。蒋仲超则身受重伤，送院抢救无效殉职。