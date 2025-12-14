珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生

河南鲁山县10日有28岁高中女教师，于新婚当日在屋苑7楼跳楼轻生，疑以死控家人逼婚。有知情者指，事发后，男女家也拒绝收尸，女家并要求收取27万人民币彩礼。

朋友圈发死亡预告

综合内媒及网上资料，死者魏亚蕊，是河南鲁山县第一高级中学的历史教师。她于10日在鲁山县尧山大道某屋苑的7楼跳下死亡。

极目新闻13日获该屋苑住户王梅（化名）证实，事发于10日早上9时许，「警车和救护车都来小区了，我当时以为有人打架，过了一会之后小区群里说是新娘坠楼」。她指，死者是一名95后的高中教师。



相关新闻：红事变白事︱新郎结婚当日跳河亡 遗言曝光：我从来没有受过这么大的委屈

事发后，网上流传出死者在朋友圈的遗书及喜帖。王梅称，她的朋友是这位教师的微信好友，这条朋友圈确实是她生前所发。

魏亚蕊该封在网上疯传的遗书中表明，遭家人逼婚，自己「对抗」7年，即使不断争吵、发疯甚至以极端方式拒绝相亲和结姻，但最终还是失败了。

娘家男家齐拒收尸

她表示，在自己的家人和亲戚里，她「最大的价值就是结婚」，于是她「听话」了，相亲、结婚，仿佛完成了人生最重要的任务，「死而无憾」。

魏亚蕊还向朋友交代遗愿，将她火化，把骨灰带到有太阳有风的地方「扬了」。最后，她向一楼的院子道歉，表示「我只能找到这个机会」。

有自称其旧学生留言，指魏亚蕊漂亮善良尽责，很受学生欢迎。更多网民则表示婉惜，「有正式编制，有稳定收入，完全不靠家里，为什么不能自己决定人生？」「不结婚，什么时候成了一种原罪？」事件成为网上热搜。

悲剧发生后，有自称知情网民，指魏亚蕊娘家指魏亚蕊已嫁出，男方则指死者未入门，均不肯收尸，任由其遗体在一楼一天。而魏家则在事后，不断追索27万彩礼。

极目新闻联络死者任教学校，校方工作人员听闻该女子姓名后，确认是该校老师，但不清楚具体情况。另外，该女子的一名同学也向极目新闻记者证实了此事。

鲁山县殡仪馆工作人员称，他们在11日接收了一名28岁高中女教师的遗体，并表示该女子于新婚当日坠楼，次日才被送到殡仪馆。极目新闻记者联络辖区派出所及街道办事处，未获回应。

