Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生

即时中国
更新时间：10:06 2025-12-14 HKT
发布时间：10:06 2025-12-14 HKT

河南鲁山县10日有28岁高中女教师，于新婚当日在屋苑7楼跳楼轻生，疑以死控家人逼婚。有知情者指，事发后，男女家也拒绝收尸，女家并要求收取27万人民币彩礼。

朋友圈发死亡预告

综合内媒及网上资料，死者魏亚蕊，是河南鲁山县第一高级中学的历史教师。她于10日在鲁山县尧山大道某屋苑的7楼跳下死亡。

极目新闻13日获该屋苑住户王梅（化名）证实，事发于10日早上9时许，「警车和救护车都来小区了，我当时以为有人打架，过了一会之后小区群里说是新娘坠楼」。她指，死者是一名95后的高中教师。

相关新闻：红事变白事︱新郎结婚当日跳河亡 遗言曝光：我从来没有受过这么大的委屈

事发后，网上流传出死者在朋友圈的遗书及喜帖。王梅称，她的朋友是这位教师的微信好友，这条朋友圈确实是她生前所发。

魏亚蕊该封在网上疯传的遗书中表明，遭家人逼婚，自己「对抗」7年，即使不断争吵、发疯甚至以极端方式拒绝相亲和结姻，但最终还是失败了。

娘家男家齐拒收尸

她表示，在自己的家人和亲戚里，她「最大的价值就是结婚」，于是她「听话」了，相亲、结婚，仿佛完成了人生最重要的任务，「死而无憾」。

魏亚蕊还向朋友交代遗愿，将她火化，把骨灰带到有太阳有风的地方「扬了」。最后，她向一楼的院子道歉，表示「我只能找到这个机会」。

有自称其旧学生留言，指魏亚蕊漂亮善良尽责，很受学生欢迎。更多网民则表示婉惜，「有正式编制，有稳定收入，完全不靠家里，为什么不能自己决定人生？」「不结婚，什么时候成了一种原罪？」事件成为网上热搜。

悲剧发生后，有自称知情网民，指魏亚蕊娘家指魏亚蕊已嫁出，男方则指死者未入门，均不肯收尸，任由其遗体在一楼一天。而魏家则在事后，不断追索27万彩礼。

极目新闻联络死者任教学校，校方工作人员听闻该女子姓名后，确认是该校老师，但不清楚具体情况。另外，该女子的一名同学也向极目新闻记者证实了此事。

鲁山县殡仪馆工作人员称，他们在11日接收了一名28岁高中女教师的遗体，并表示该女子于新婚当日坠楼，次日才被送到殡仪馆。极目新闻记者联络辖区派出所及街道办事处，未获回应。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
12小时前
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。 CGTN
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
12小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
宏福苑五级火｜居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
投资理财
5小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
20小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
03:09
中九龙绕道｜油麻地段12.21通车 集「上天、入地、下海」闹市施工克服多重挑战
社会
11小时前
连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起
连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起
饮食
18小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
20小时前