北京迎来今冬初雪 积水潭医院收170摔伤患者

即时中国
更新时间：20:31 2025-12-13 HKT
发布时间：20:31 2025-12-13 HKT

北京昨日迎来今冬初雪，与此同时，各医院骨科也迎来接诊高峰，其中北京积水潭医院急诊一天收治了约170宗雪天摔伤患者，大部分为骨折。与往年以老年患者为主不同，今年青年患者占大部分，主要是骑电动车摔伤的，或是出门拍雪景不慎滑倒的。

北京积水潭医院已收治170名摔伤患者。
轻人占大部分

「就诊高峰时间从下午四五点开始，一直持续到凌晨，这期间病人不停。因为很多骨折病人都需要打石膏，最忙的时候还排了一阵子队。」《新京报》引述北京积水潭医院创伤骨科主治医师姚东晨表示。

姚提醒，雪天尽量不要出门。如不得不出行，在路面积雪多的情况下，尽量不要选择容易打滑的「小电驴」，如果已在骑行途中，注意降低速度。摔倒后，可以使用围巾等对骨折处进行简单的固定，尽快找人救助。

