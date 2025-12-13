武汉妇产后遭狠夫车辗拖行逾8米亡 4岁女每日致电亡母：「妈想你了」

湖北武汉有年轻产妇，在诞下女儿刚百日，因离婚、债务等问题，与丈夫争执，之后被丈夫驾车辗压卷入车底拖行8.5米死亡。案件13日一审判丈夫过失致人死亡罪成，监禁5年。死者父亲透露，外孙女4年来，每日也为亡母手机充电，打电话跟她说「妈妈，我想你了」。

死者干某，2021年3月6日，因与丈夫张某就离婚、债务等问题，发生争执。之后干某离开时，被张某驾驶的汽车辗压拖行8.5米。案发后张某主动报警并呼叫急救，但干某经抢救无效身亡。

相关新闻：陕西男热面汤灌口鼻杀妻判死缓 网友质疑太轻

案件13日一审宣判，被告人张某，未尽安全注意义务，犯过失致人死亡罪判处有期徒刑五年。

死者父亲干先生忆述，事发后看到女儿被压入车底，但自己无力救出，呼唤女儿又无反应，感觉很无助。

干先生指，女儿遇害时，才刚生育百天。外孙女目前已4岁多，常常看著亡母遗照和每天为她留下的电话充电，「想打电话告诉妈妈，我想你了」。