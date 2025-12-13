Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

武汉妇产后遭狠夫车辗拖行逾8米亡 4岁女每日致电亡母：「妈想你了」

即时中国
更新时间：18:00 2025-12-13 HKT
发布时间：18:00 2025-12-13 HKT

湖北武汉有年轻产妇，在诞下女儿刚百日，因离婚、债务等问题，与丈夫争执，之后被丈夫驾车辗压卷入车底拖行8.5米死亡。案件13日一审判丈夫过失致人死亡罪成，监禁5年。死者父亲透露，外孙女4年来，每日也为亡母手机充电，打电话跟她说「妈妈，我想你了」。

死者干某，2021年3月6日，因与丈夫张某就离婚、债务等问题，发生争执。之后干某离开时，被张某驾驶的汽车辗压拖行8.5米。案发后张某主动报警并呼叫急救，但干某经抢救无效身亡。

相关新闻：陕西男热面汤灌口鼻杀妻判死缓 网友质疑太轻

案件13日一审宣判，被告人张某，未尽安全注意义务，犯过失致人死亡罪判处有期徒刑五年。

死者父亲干先生忆述，事发后看到女儿被压入车底，但自己无力救出，呼唤女儿又无反应，感觉很无助。

干先生指，女儿遇害时，才刚生育百天。外孙女目前已4岁多，常常看著亡母遗照和每天为她留下的电话充电，「想打电话告诉妈妈，我想你了」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
6小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
3小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
5小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
3小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
8小时前
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝｜Juicy叮
时事热话
4小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
22小时前