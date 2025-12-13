Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地追杀劣迹网红 「猫一杯」 「东北雨姐」转世账号被禁

即时中国
更新时间：13:37 2025-12-13 HKT
发布时间：13:37 2025-12-13 HKT

北京网信办启动「清朗京华·网路名人账号乱象整治」专项行动，针对煽动群体对立、宣扬不良价值观、逃税及违规账号变相复出等问题作整治，被内地列为劣迹网红的「东北雨姐」、「猫一杯」等，被发现拟用新账号复出，被封禁他们的转世账号。

相关新闻：「寒假作业丢巴黎」影片造假 网红「猫一杯」被营销公司起诉

煽动群体对立遭禁直播

北京网信办指，行动中发现，抖音账号「雨（记录生活）」（粉丝数7.2万）、「大东北（记录生活）」（粉丝数28.9万），经核实为劣迹网红「东北雨姐」转世账号；账号「碎嘴撸米」（粉丝数72.3万）经核实为劣迹网红「猫一杯」转世账号，劣迹网红「秀才」借抖音账号「王老四」（粉丝数2.7万）变相复出，相关账号已被依法依约予以关闭。微博账号「陈震同学」（粉丝数1013万）在禁言期间，通过账号「陈震同学的同学」（粉丝数29.8万）发布信息，相关账号已被依法依约予以禁言。

另外，微博账号「咬口鸭鸭」（粉丝数40.7万）、抖音账号「澳门COCO姐（停播养病中）」（粉丝数368.1万）、快手账号「周周珍可爱625」（粉丝数5042.1万）等十个账号分别涉嫌煽动群体对立、宣扬不良价值观、扰乱网络生态、逃避税收监管等问题，被采取封禁直播、禁言等处罚。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
21小时前
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
3小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
6小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
2小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
19小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
00:57
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
6小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
3小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
21小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
9小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
4小时前