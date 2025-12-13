内地追杀劣迹网红 「猫一杯」 「东北雨姐」转世账号被禁

北京网信办启动「清朗京华·网路名人账号乱象整治」专项行动，针对煽动群体对立、宣扬不良价值观、逃税及违规账号变相复出等问题作整治，被内地列为劣迹网红的「东北雨姐」、「猫一杯」等，被发现拟用新账号复出，被封禁他们的转世账号。



煽动群体对立遭禁直播

北京网信办指，行动中发现，抖音账号「雨（记录生活）」（粉丝数7.2万）、「大东北（记录生活）」（粉丝数28.9万），经核实为劣迹网红「东北雨姐」转世账号；账号「碎嘴撸米」（粉丝数72.3万）经核实为劣迹网红「猫一杯」转世账号，劣迹网红「秀才」借抖音账号「王老四」（粉丝数2.7万）变相复出，相关账号已被依法依约予以关闭。微博账号「陈震同学」（粉丝数1013万）在禁言期间，通过账号「陈震同学的同学」（粉丝数29.8万）发布信息，相关账号已被依法依约予以禁言。

另外，微博账号「咬口鸭鸭」（粉丝数40.7万）、抖音账号「澳门COCO姐（停播养病中）」（粉丝数368.1万）、快手账号「周周珍可爱625」（粉丝数5042.1万）等十个账号分别涉嫌煽动群体对立、宣扬不良价值观、扰乱网络生态、逃避税收监管等问题，被采取封禁直播、禁言等处罚。