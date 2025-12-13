Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭沫若草书《蜀道奇》现身拍卖 女儿指失窃要求返还

已故文学家郭沫若行草书法作品《蜀道奇》近日被爆将现身北京拍卖会，起拍价800万（人民币，下同）。前日有律师行发声明称，该作品由郭沫若女儿郭庶英所有，发现作品遗失后已报警，要求拍卖委托方北京保利国际拍卖有限公司中止拍卖，返还作品。

《蜀道奇》书法800万起拍

保利拍卖中心网站显示，《蜀道奇》将于本月16日在保利拍卖20周年秋季庆典拍卖会「中国书画夜场」上拍卖，起拍价为800万。

郭沫若女儿要求返还父亲的草书作品《蜀道奇》。
然而，北京市京都律师事务所律师杨航胜表示，据其了解，《蜀道奇》现已遗失，具体遗失时间不详。得知作品将被拍卖后，郭庶英方面曾与保利联系，但对方认为委托人有权处分。杨航胜称，《蜀道奇》上有「书付庶英」字样，自受赠以来，郭庶英长期合法持有并保管该作品，权属清楚。

郭沫若生于四川乐山，是著名历史学家、文学家，曾任中国科学院院长、中国文联主席、政务院副总理、全国人大常委会副委员长等职。《蜀道奇》手书长卷被认为代表郭沫若小字行草最高水准，书写近千字。

