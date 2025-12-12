Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京城区今现降雪 直击绝美故宫 如何定义「初雪」？｜有片

即时中国
更新时间：15:34 2025-12-12 HKT
发布时间：15:34 2025-12-12 HKT

北京今冬首场降雪如约而至，今天（12日）凌晨开始雪花自延庆、门头沟、房山、海淀的山区拉开帷幕，随后逐渐覆盖大部地区，今冬北京初雪时间较常年偏晚9天。故宫降雪十分明显，吸引了众多游客拍照留念。

北京市气象台预计，中午前后城区降雪趋于明显，主要降雪时段为中午至前半夜。后半夜平原地区降雪逐渐减弱结束，但山区降雪可能要持续至明天上午。

北京的雪一直以来都备受关注，当故宫博物院与雪相遇，更是令人向往，今明天故宫博物院的门票早已预约一空。更多的朋友则是用手机记录分享这场降雪，北京的雪瞬间在社交媒体「洗板」。

受降雪天气影响，气温低迷，白天最高气温只有-3℃，夜间最低气温在-5℃左右。

明天降雪逐渐移出北京，天气转晴，但北风加大，预计有三级左右偏北风，阵风可达五六级，风寒效应明显。周末白天气温有所回升，最高气温在0℃至2℃之间。另外，周末日夜间天气晴朗少云，辐射降温明显，最低气温维持在-10℃至-7℃之间。周末部分路段可能还会有积雪和结冰现象。

初雪有标准

按照北京市气象台制定的北京初雪标准，当全市20个人工站中多于10个站点观测到有降雪现象；或者城区5站（朝阳、海淀、丰台、石景山、观象台）均观测到有降雪现象；或城区5站中的3个或以上站点观测到有降雪现象，且至少1个站降雪量≥0.1毫米时，这样的一场雪才被定义为初雪。

