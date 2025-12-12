Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

87岁书画大师｜网传范曾抱新生独子相 与儿女断亲前的商业部署

更新时间：13:29 2025-12-12 HKT
发布时间：13:29 2025-12-12 HKT

87岁书画大师范曾，日前宣布与37岁妻子徐萌「喜得独子」，网上今日流传他抱著新生儿子的照片，显得十分高兴。范曾添丁同时，又宣布与亲女和继子断绝关系，声明所有公私事务交徐萌全权负责，消息震动艺坛。有内媒发现，范曾发表上述断亲声明前，有一间叫「十翼范曾（北京）文化艺术有限公司」的新企业成立。

双眼紧盯露满足笑容

网上流传的照片显示，范曾抱著初出生的独子，双眼一直未离开怀中婴儿，嘴角泛出满足的笑容，旁边则站著产后的徐萌，她更一度亲向范曾的面庞。

相关新闻：书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系

对于范曾11日公布添丁喜讯同时，发声明与亲女范晓蕙、继子范仲达及其家属「断绝关系」，并将所有个人及商业事务全权交徐萌处理。

澎湃新闻报道，范曾的「断绝关系」，与12月2日一家名为「十翼范曾（北京）文化艺术有限公司」的新企业成立有关。

与范曾此前交往颇多的书画收藏界人士曹泽益向澎湃表示，范曾声明中所言的「本人涉及的一切公益慈善事务，仅通过北京十翼文化艺术基金会完成；商业营运相关事务，将通过十翼范曾（北京）文化艺术有限公司办理」都是有所指的，「其继子范仲达曾深度参与其商业营运包括直播销售以范曾为名相关的艺术品。然而，以后，如果以范曾之名直播销售艺术品恐怕就不太好说了。」

重新掌控作品销售

刊发公开声明前，范曾在北京参加活动捐赠字画，于现场向澎湃新闻表示：「因为我最近生了一个独子，又搬了新家，这是一个非常愉快、非常幸福的家庭。以后因为年岁高了，我家里的事，就委托我的爱妻徐萌来全面掌握。」

相关新闻：「失联」范曾现身？︱与徐萌搬超豪法式别墅 楼底8米巨厅照曝光

有与范曾交往的艺术界人士分析，范曾公开与范晓蕙、范仲达决列，绝非冲动，「直接导火索的当然是今年8月其女儿公开导致『失联风波』与信任的彻底崩塌。87岁高龄喜获儿子，则是此次事件最根本的转折点。」

报道指，随著十翼范曾成立，范曾的作品销售，将会由过去被继子范仲达核心持有，自己只作品牌象征，变成透过十翼范曾的徐萌绝对持有。

 

