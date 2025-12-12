Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泸沽湖女游客酒店房遭性侵 员工涉刷卡闯入作案被刑拘

即时中国
更新时间：12:25 2025-12-12 HKT
发布时间：12:25 2025-12-12 HKT

云南著名景区泸沽湖，发生旅客疑遭酒店人员强奸事件。涉事酒店现已停业，疑犯被刑拘。

疑犯入职3个月

据《新京报》报道，11日有女游客表示，她经云南站入口进入泸沽湖景区，3日、4日两晚独自入住泸沽湖山屿海湖景度假酒店（花海码头店）。5日凌晨，涉案的酒店工作人员拿酒店总卡刷开她的房间，对她实施猥亵。

相关新闻：中国女游客济州酒店被强奸 员工「嘟卡」入房施狼爪判囚6年

游客的立案告知书显示，宁蒗彝族自治县公安局认为此案符合刑事立案条件，已以嫌疑人涉嫌强奸案侦查。

丽江泸沽湖有女游客被酒店员工刷卡闯入性侵。小红书
丽江泸沽湖有女游客被酒店员工刷卡闯入性侵。小红书

女事主不满，案发后酒店如常营业，只跟她发过一条表达歉意的微信，没有正式道歉。

泸沽湖山屿海湖景度假酒店（花海码头店）管理者11日上午确认，5日凌晨确有此事发生，警方已调取床单、监控等证据。

该管理者表示，涉案者是前台员工，入职三个月，平时住在酒店。酒店工作人员都持有酒店总卡，「我们也强调过，没有经过客人允许不准擅自进入客人房间」。

该管理者表示，酒店方在积极与受害女孩沟通道歉，「发生在我们酒店，我们肯定有责任，会积极配合处理此事。如果当事人需要赔偿，通过法院诉讼都是可以解决的。」目前，该酒店已暂停营业，具体期限暂未确定。

丽江泸沽湖景区工作人员称，景区对此事高度关注，因此事为刑事案件，具体情况以公安处理结果为准。丽江泸沽湖管理局工作人员表示，已从规范员工职业服务操守方面，责令该酒店整改。

宁蒗彝族自治县公安局泸沽湖派出所工作人员称，此案目前已移交刑侦大队办理。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
16小时前
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
6小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
20小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
张柏芝一方传召笔迹专家梁时中庭上力证，涉事合约上的张柏芝签名属冒签。何健勇摄
张柏芝为违约案传召笔迹专家作供 指涉案合约签名属伪冒
社会
23小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
20小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
22小时前
「黄子华好拍档影帝」惊现断崖式衰老 忽然暴瘦面色青灰 跟6月捧大奖红粉绯绯判若两人
「黄子华好拍档影帝」惊现断崖式衰老  忽然暴瘦面色青灰  跟6月捧大奖红粉绯绯判若两人
影视圈
4小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
红叶｜大棠红叶季节12.13开始 渔护署解构几时最旺盛！即睇增设巴士线及红叶指数连结
社会
6小时前