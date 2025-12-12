泸沽湖女游客酒店房遭性侵 员工涉刷卡闯入作案被刑拘

云南著名景区泸沽湖，发生旅客疑遭酒店人员强奸事件。涉事酒店现已停业，疑犯被刑拘。

疑犯入职3个月

据《新京报》报道，11日有女游客表示，她经云南站入口进入泸沽湖景区，3日、4日两晚独自入住泸沽湖山屿海湖景度假酒店（花海码头店）。5日凌晨，涉案的酒店工作人员拿酒店总卡刷开她的房间，对她实施猥亵。



游客的立案告知书显示，宁蒗彝族自治县公安局认为此案符合刑事立案条件，已以嫌疑人涉嫌强奸案侦查。

丽江泸沽湖有女游客被酒店员工刷卡闯入性侵。小红书

女事主不满，案发后酒店如常营业，只跟她发过一条表达歉意的微信，没有正式道歉。

泸沽湖山屿海湖景度假酒店（花海码头店）管理者11日上午确认，5日凌晨确有此事发生，警方已调取床单、监控等证据。

该管理者表示，涉案者是前台员工，入职三个月，平时住在酒店。酒店工作人员都持有酒店总卡，「我们也强调过，没有经过客人允许不准擅自进入客人房间」。

该管理者表示，酒店方在积极与受害女孩沟通道歉，「发生在我们酒店，我们肯定有责任，会积极配合处理此事。如果当事人需要赔偿，通过法院诉讼都是可以解决的。」目前，该酒店已暂停营业，具体期限暂未确定。

丽江泸沽湖景区工作人员称，景区对此事高度关注，因此事为刑事案件，具体情况以公安处理结果为准。丽江泸沽湖管理局工作人员表示，已从规范员工职业服务操守方面，责令该酒店整改。

宁蒗彝族自治县公安局泸沽湖派出所工作人员称，此案目前已移交刑侦大队办理。