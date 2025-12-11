Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

千万网红「蓝战非」遭绑架勒索细节曝光 涉案人向大使馆自首

更新时间：15:30 2025-12-11 HKT
发布时间：15:30 2025-12-11 HKT

内地粉丝数目逾2400万的旅游网红「蓝战非」日前自爆在南非被3人绑架禁锢，事件有突破性发展。周三（10日）晚，有网民自称是在南非对「蓝战非」实施非法行为的当事人，并表示自己已经到卡塔尔的中国大使馆自首请求遣返。

蓝战非与自首者说辞有多处矛盾

《北京青年报》报道，周四（11日）中午，中国驻卡塔尔大使馆工作人员证实，的确有人在当地向警方自首，因涉及个人隐私，不便过多透露。

网上自称是涉案人的自白截图亦在网上流传，当事人指自己没有使用暴力手段，反指自己是因炒股和消费欠下巨额债务，然后特意埋伏控制蓝战非，并使用防狼喷雾进行了勒索。 ​

「蓝战非」日前发帖声称，在南非有伪装粉丝的匪徒，联同2名黑人，持刀闯入其在开普敦一间五星级酒店的房间，把其禁锢胁持。

期间有人试图胁迫其转账、申请网贷，同时收集指纹、毛发、精液等生物资讯以威胁伪造「强奸」案阻止报警。

「蓝战非」被劫持4、5小时后，匪徒终于离开酒店。蓝即向当地警方报案及向中国大使馆求助。

5大矛盾

以下整理了关于自首者描述与「蓝战非」指控存在的5大矛盾。

第一，蓝战非称遭到三名绑匪（1名中国人+2名黑人）绑架，但自首者称只有他一个人，两名黑人其实是司机，而且没有进房间，都离开了。
第二，蓝战非称自己遭到持刀架颈，自首嫌犯称自己只拿了防狼喷雾，所谓的枪支是道具。
第三，蓝战非称自己被迫剥衣拍照、申请网贷，采集口水、毛发、精液等生物信息，威胁伪造「强奸案」阻止报警，自首者称自己全程没有和蓝战非有任何身体接触，更未对他实施暴力胁迫，蓝战非全程状态可控。
第四，蓝战非称绑匪提前半年布局，买通机场人员获取航班信息、酒店人员协助开房，并设假出租车埋伏。自首者称是临时预订机票酒店，蹲守机场三天仅凭观察锁定目标，机场、酒店没有任何参与，没有「内鬼」。
第五，蓝战非称绑匪索要300万人民币，并逼迫其申请网贷，自首者称转账两笔总计108.8万人民币，这倒是与使馆通报的金额一致。

 

