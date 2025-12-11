书画大师范曾︱ 妻子徐萌诞子12月初成立公司 律师剖析与女儿继子断绝关系法律观点

范曾今日（11日）在其个人微博公开发文，表示与小50岁的妻子徐萌「喜得独子」，日后与他相关的公私事宜都交由徐萌处理，并从即日起与女儿范晓蕙、继子范仲达及其家属断绝关系。

范曾声明是否有法律效力？

据悉，范曾还宣布即日起所有商业运营相关事务将通过十翼范曾（北京）文化艺术有限公司办理。天眼查信息显示，该公司成立于今年12月2日，法定代表人为徐萌。

事件曝光后，随即在热搜榜登顶，有关他的微博声明是否具有法律效力，亦成为了讨论。

据红星新闻，法德东恒律师事务所权益合伙人蓝天彬律师表示，关于范曾声明与范晓蕙、范仲达二人及其家属断绝关系，是否存在法律效力，要从两个层面分析：第一，自然血亲的父母子女关系，是基于子女的出生事实而产生的，不能通过法律程序或其它方式解除。

范晓蕙是范曾的亲生女儿，即使范曾说与其断绝关系，但在法律上依旧存在父女关系。而没有抚养关系的继父母与继子女之间属于姻亲，不属于拟制血亲。范仲达是范曾的继子，已经成年，范曾可以选择与其来往或者不来往。

自然血亲关系无法断绝

至于，四川蜀国律师事务所主任律师袁勇表示，自然血亲关系（如父母子女、兄弟姐妹）无法断绝，相关「断绝协议」无效。这是因为自然血亲是基于出生事实形成的亲属关系其身份关系由法律直接赋予，不能通过任何协议、声明或单方行为解除。

范曾婚姻史

据悉，范曾迄今有四段婚姻，第一任妻子林岫出生于1945年，比他小7岁。1963年，范曾与林岫结婚，这段婚姻维持了5年，两人于1968年离婚。

1971年，范曾和同学边宝华结婚。边宝华之前离异有一女，和范曾在一起后又生下一个女儿范晓蕙。

1993年，范曾与边宝华离婚，并迅速与第三任妻子张桂云结婚。与范曾结婚的张桂云改名楠莉，其与前夫的儿子须波、须涛也分别改名为范一夫、范仲达。这段婚姻稳定持续了近30年，直到楠莉于2021年去世。

因此，范曾的亲生女儿范晓蕙与范曾的两名继子范一夫、范仲达并无血缘关系。

2024年4月，86岁的范曾与徐萌在北京领证结婚。

