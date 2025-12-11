辉达H200｜阿里及字节跳动据报有意大量采购 仍待北京「开绿灯」

美国总统特朗普（Donald Trump）宣布，准许美国人工智能（AI）巨企辉达（Nvidia）对华出售H200晶片后，据报，中国科企字节跳动和阿里巴巴已向辉达询问购美H200晶片事宜。

路透社周三（10日）引述知情人士报道，只要北京开绿灯，上述两间中国科企将向辉达大量采购H200晶片。两间公司已向辉达询问出货详情，并对供货情况表达关切。

报道指，由于辉达现时集中生产最先进的Blackwell系列晶片，以及新一代AI晶片系统Rubin，令H200的产量有限。

报道指，内地的AI晶片目前无法与H200晶片匹敌，因此不少中国企业都有意采购。

特朗普批准辉达对华出口H200晶片。美联社

路透社分析过百份招标和学术文件指，不少中国顶尖的大学、数据中心，以及与中国军方有关的实体，也曾试图透过灰色渠道采购H200晶片。

在特朗普决定让辉达向中国市场出售台湾制造的H200晶片前，辉达对华售卖的最先进AI半导体是H20晶片。H200晶片的算力约为H20晶片的六倍。

内地据报禁字节跳动新数据中心用Nvidia晶片，以降低对美国晶片依赖。 新华社

知情人士称，中国科企想采购H200晶片，以提升训练AI模型的能力，因为目前所使用的国产AI晶片更适用于训练推理模型。

路透社查阅逾百份投标案和学术报告发现，中国顶尖大学、数据中心企业，以及与中国军方有关联的实体，设法通过灰色市场渠道采购H200晶片。

日前有传北京限制政府资助的数据中心和内地企业采购辉达晶片。美国科技新闻网站The Information周三报道指，中国监管机构已召集阿里巴巴、字节跳动与腾讯等企业代表，要求他们评估对H200晶片的需求。消息人士指，中方官员在会上透露，很快会得知北京当局的决定。

