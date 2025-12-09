Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

公安部通缉100名电骗在逃金主和骨干 包括「缅北四大家族」成员

即时中国
更新时间：16:20 2025-12-09 HKT
发布时间：16:20 2025-12-09 HKT

中国公安部发布通缉令，公开通缉100名电信网络诈骗犯罪在逃「金主」和骨干，其中包括吴启平、吴清正、傅小滨、欧长华等缅北「四大家族」犯罪集团重要逃犯。

相关新闻：缅甸KK园区︱1178名中国籍电诈疑犯落网 经泰国押解回国 

相关新闻：缅北四大家族︱「果敢王」白所成等五人被判死　建诈骗王国致6同胞身亡

中国公安部网站12月9日公告称，经查，近年来，吴启平、吴清正、傅小滨、欧长华等犯罪嫌疑人在境外势力庇护下，组织招募人员，长期实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额巨大，性质极其恶劣。

公告称，在公安机关严打高压态势下，上述犯罪嫌疑人仍不收敛、不收手，继续大肆组织实施违法犯罪活动。该批在逃人员犯罪事实清楚、证据确凿充分，浙江杭州、温州，福建泉州、龙岩，河南平顶山，广东深圳，云南昆明和重庆等地公安机关决定对其进行公开悬赏通缉。

公安机关敦促相关犯罪嫌疑人认清形势，悬崖勒马，主动投案自首，争取宽大处理。

公告称，希望社会各界和广大人民群众积极举报，协助抓捕犯罪嫌疑人。对提供有效线索和协助抓捕的有功人员，公安机关将络予20万元人民币奖励。
 

