深圳山姆购热卖麻薯 被指盒内有生猛老鼠

更新时间：13:36 2025-12-09 HKT
发布时间：13:36 2025-12-09 HKT

颇受港人喜爱的深圳山姆超市疑出现食安问题，有消费者经其「极速达」服务，买入一盒麻薯，但送达时却发现，麻薯的盒内还有一只活生生的老鼠。帖文在网上迅速传播。山姆至发稿时仍未就事件有回应。

据内媒新黄河报道，9日凌晨，有深圳网民发帖，指于8日晚以山姆App的「极速达」服务，购买了包括鲜奶、橙汁及山姆长期热销的一盒24枚装Member's Mark原味麻薯。

有消费者声称在深圳山姆买入的麻薯内有活老鼠。小红书
相关新闻：网购辣椒面疑吃出「鼠头」 市监局介入涉事企业停产

同晚，山姆将货品送达，网民却发现保温袋内的麻薯透明塑料盒内，一只深灰色活老鼠趴在麻薯之间。特写镜头中，部分麻薯表面存在不规则的凹陷和缺损，疑似被啃食过的痕迹。

事主随即在网上发出「一星差评」，并在翌日凌晨向客服投诉，不过对方表示「正在核实，请耐心等待」。

新黄河凌晨联络到事主。针对外界关于「老鼠是否原本就在盒中」的疑问，当事人回应简洁而肯定：「我没有必要骗人呢。」目前，该消费者已保存包括视讯、照片、购物凭证及带有疑似齿痕的包装在内的全套证据，并著手通过多个管道维权。截至发稿，山姆会员商店尚未回应此事，电话无人接听。

 

