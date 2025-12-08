Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马航MH370︱部份失联家属提告 北京法院判赔逾¥290万

更新时间：20:29 2025-12-08 HKT
北京朝阳法院官博消息，上周五（5日），北京市朝阳区人民法院（下称：朝阳法院）对马航MH370航班部份失联乘客家属索赔案作一审宣判。

《新京报》报道，2014年3月8日，马来西亚航空（下称：马航）MH370飞行途中失联。直至2015年1月19日，马来西亚政府发布声明，正式宣布MH370航班失事，并推定机上所有239名乘客和机组人员全部遇难。

2016年开始，75名失联乘客家属陆续提起诉讼，要求马航、马来西亚国际航空有限公司（下称：马航国际）等被告赔偿损失、建立搜救基金等，共形成78件案件。

案件审理过程中，经朝阳法院主持多轮调解，47件案件的乘客家属经与被告达成和解后撤诉。此次宣判的案件共8件，涉及8名乘客，均已依据法定程序宣告死亡。

法院依据《蒙特利尔公约》以及中国相关法律的规定，判令马航、马航国际就每案赔偿乘客家属死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金及其他损失和相关费用共290余万元人民币。

其余23件案件，乘客家属尚未申请宣告乘客死亡或尚未完成宣告程序，仍在审理程序中。
 

